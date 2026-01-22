Прокуратура интернет-алаяқтар ұрлаған 850 мың теңгені иесіне қайтарды
АСТАНА. KAZINFORM — Талдықорған прокуратурасы интернет-алаяқтардың әрекетінен зардап шеккен азаматқа ақшалай қаражатын толық көлемде қайтаруға қол жеткізді, деп хабарлайды ведомствоның баспасөз қызметі.
Сәтті операция қаржылық активтерді қорғаудың заманауи цифрлық құралдарын қолданудың арқасында мүмкін болды.
— ҚР Қылмыстық кодексінің 190-бабы 3-бөлігі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру шеңберінде прокурорлар Ұлттық банктің «Антифрод-орталығы» платформасында инцидент құруға бастамашылық етті. Бұл ұрланған ақша түскен банктік шоттарды жедел анықтауға және бұғаттауға мүмкіндік берді. «Төлемдер және төлем жүйелері туралы» Заң нормаларына сәйкес қабылданған шаралардың нәтижесінде, 850 000 тенге ұрланған сома күдіктілердің шоттарынан алынып, заңды иесіне қайтарылды, — делінген хабарламада.
Қалалық прокуратура қазақстандықтарға ескерту жасады.
— Уақыт факторы киберқылмыспен күресте шешуші рөл атқарады. Құқық қорғау органдарына дер кезінде жүгіну және транзакциялар туралы деректерді ұсыну — қаражатты бұғаттау мен қайтарудың жоғары кепілі. Азаматтардың құқықтарын қорғау және интернет-алаяқтыққа қарсы іс-қимыл прокуратура органдарының қадағалау қызметіндегі басым бағыттары болып қала береді, — деп атап өтті мамандар.
Бұдан бұрын Алматы облысында интернет-алаяқтық құрбандарына 18 млн теңге қайтарылғанын жазғанбыз.