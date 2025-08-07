KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    18:11, 07 Тамыз 2025 | GMT +5

    Путин БАӘ-ні Трамппен кездесуге қолайлы жер деп атады

    АСТАНА. KAZINFORM – Біріккен Араб Әмірліктері Ресей-АҚШ саммитін өткізуге қолайлы жер аталды. Бұл туралы Владимир Путин Біріккен Араб Әмірліктерінің басшысымен Кремльдегі кездесуінің қорытындысында айтты, деп хабарлайды Kazinform ТАСС-қа сілтеме жасап.

    Путин БАӘ-ні Трамппен кездесуге қолайлы жер деп атады
    Фото: Ресей Федерациясы Президентінің баспасөз қызметі/ТАСС

    – Мұндай шараны ұйымдастыруға көмектесуге дайын достарымыз көп. Cолардың бірі – Біріккен Араб Әмірліктерінің президенті. Біз бұл мәселені жақын уақытта шешеміз. Менің ойымша, БАӘ Ресей-АҚШ саммитін өткізуге қолайлы орындардың бірі болады, - деп бөлісті Путин. 

    Сондай-ақ Кремль басшысы Владимир Зеленскиймен кездесуге қарсы емес екенін айтты. 

    Еске сала кетейік, бұған дейін Путин АҚШ президентінің арнайы өкілі Стивен Уиткоффты Кремльде қабылдаған болатын. Сондай-ақ АҚШ президенті Дональд Трамп өзінің арнайы өкілі Стив Уиткоффтың Ресей президенті Владимир Путинмен өткізген кездесуі туралы пікір білдірді. 

    Тегтер:
    Ресей АҚШ Әлем жаңалықтары БАӘ Дональд Трамп Путин
    Абылайхан Жұмашев
    Абылайхан Жұмашев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар