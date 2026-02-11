19:48, 11 Ақпан 2026 | GMT +5
Рамазан–2026: Ораза кестесі жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM – Биыл Рамазан айы 19 ақпанда басталады. Осыған орай Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы еліміздің қалалары мен ауылдарына арналған Рамазан айының ораза кестесін жариялады.
Наурыз айының 16-нан 17-не қараған түн – қасиетті Қадір түні. 20 наурыз – ораза айт мерекесі.
2026 жылы Құрбан айт мейрамын мұсылмандар 27–29 мамыр аралығында тойлайды.
Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Төралқа мәжілісінде биылғы пітір садақасының мөлшері 735 теңге болып белгіленді. Пітір садақаның мөлшері еліміз бойынша 2 келі ұнның орташа бағасымен есептелді. Ал ұнның бағасы ҚМДБ-ның қала және облыс өкілдіктерінің берген мәліметі негізінде анықталды. Пітір садақасын құрма, мейіз бағасымен де беруге болады.