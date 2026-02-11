KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    19:48, 11 Ақпан 2026 | GMT +5

    Рамазан–2026: Ораза кестесі жарияланды

    АСТАНА. KAZINFORM – Биыл Рамазан айы 19 ақпанда басталады. Осыған орай Қазақстан мұсылмандары діни басқармасы еліміздің қалалары мен ауылдарына арналған Рамазан айының  ораза кестесін жариялады.

    кестесі
    Фото: ҚМДБ

    Наурыз айының 16-нан 17-не қараған түн – қасиетті Қадір түні. 20 наурыз – ораза айт мерекесі.

    ораза
    Фото: ҚМДБ

    2026 жылы Құрбан айт мейрамын мұсылмандар 27–29 мамыр аралығында тойлайды.

    ораза
    Фото: ҚМДБ

    Қазақстан мұсылмандары діни басқармасының Төралқа мәжілісінде биылғы пітір садақасының мөлшері 735 теңге болып белгіленді. Пітір садақаның мөлшері еліміз бойынша 2 келі ұнның орташа бағасымен есептелді. Ал ұнның бағасы ҚМДБ-ның қала және облыс өкілдіктерінің берген мәліметі негізінде анықталды. Пітір садақасын құрма, мейіз бағасымен де беруге болады.

    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    ораза
    Фото: ҚМДБ
    Тегтер:
    Ораза Рамазан айы ҚМДБ Ораза айт
    Эльмира Оралбаева
    Эльмира Оралбаева
    Автор
    Соңғы жаңалықтар