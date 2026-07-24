Ресей Банкі негізгі мөлшерлемені тағы да төмендетті
Ресей Банкі директорлар кеңесінің 24 шілдедегі отырысында негізгі мөлшерлемені жылдық 14,25%-дан 14%-ға дейін төмендету туралы шешім қабылдады, деп хабарлайды ТАСС.
Сарапшылар негізгі мөлшерлеме 14,25% деңгейінде сақталады деп болжаған еді.
Реттеушінің хабарлауынша, маусым айында несиелеу қарқыны аздап баяулаған. Сондай-ақ кәсіпорындар болашақтағы сұраныс пен өндіріс көлеміне қатысты болжамдарын айтарлықтай төмендеткен.
— Сонымен қатар жекелеген салалардағы өндіріс көлемінің уақытша төмендеуі, сондай-ақ сәуір айындағы болжаммен салыстырғанда алдағы үш жылға арналған бюджеттік саясаттың көбірек ынталандыру сипатында болуы негізгі мөлшерлемені біртіндеп төмендетуді талап етеді, — делінген Ресей Банкінің баспасөз хабарламасында.
Бұл — Ресей Банкі негізгі мөлшерлемені қатарынан оныншы рет төмендетіп отыр. Бұған дейін, маусым айында, мөлшерлеме 25 базистік тармаққа қысқартылып, 14,25%-ға дейін төмендетілген еді.
Негізгі мөлшерлемеге қатысты келесі отырыс 11 қыркүйекке жоспарланған.
Ресей Банкі алдағы шешімдер инфляцияның динамикасы, инфляциялық болжамдар және ішкі-сыртқы экономикалық жағдайлардағы тәуекелдерді бағалау негізінде қабылданатынын мәлімдеді.
Еске салайық, бұған дейін Ресей жанармай нарығында жаңа салық тетіктерін енгізетінін хабарлағанбыз.