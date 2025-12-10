Ресей халықаралық қоңырауларға тыйым салуды жоспарлап отыр
АСТАНА. KAZINFORM – Ресей Министрлер Кабинеті азаматтарды киберқылмыскерлерден қорғау бойынша екінші шаралар пакетін әзірледі, онда абоненттің келісімінсіз кіріс халықаралық қоңырауларға тыйым салу және мұндай қоңырауларды міндетті түрде белгілеу қарастырылған, деп хабарлайды Kazinform.
РФ үкіметінің аппарат басшысы Дмитрий Григоренконың https://tass.ru/obschestvo/25862961 айтуынша, бұл шаралар телефон арқылы алаяқтық жасау қаупін азайтуға бағытталған.
- Үкімет азаматтарды алаяқтардан қорғау үшін екінші шаралар пакетін дайындады. Оған киберқылмыспен күресуге бағытталған шамамен 20 бастама кірді, - деді вице-премьер.
Сондай-ақ балаларға арналған SIM-карталарды енгізу де қарастырылып жатыр, бұл ата-аналарға балаларын қосымша өтініш бермей-ақ орынсыз контенттен қорғауға мүмкіндік береді.
Григоренконың айтуынша, бұдан басқа банк карталарының санына шектеулер енгізіледі.
- Бұл ұрланған қаражатты қолма-қол ақшаға айырбастау үшін жиі қолданылатын карталардың жаппай шығарылуын шектеу арқылы алаяқтық ауқымын азайтады, - деп қосты ол.
Телефон және интернет алаяқтығымен күресуге арналған 30-дан астам шараны қамтитын заңнамалық түзетулердің алғашқы пакеті осы жылдың наурыз айында қабылданды. Ережелер біртіндеп енгізілді.
1 тамыздан бастап Ресей тұрғындары SMS хабарламалар алудан бас тарту мүмкіндігін алды.
Ал 1 қыркүйектен бастап олар «Мемлекеттік қызмет» арқылы қажетсіз қоңыраулардан бас тартып, жаңа SIM карталарды шығаруды бұғаттай алады.
1 шілдеден бастап Ресейде биометриялық деректерін тапсырмаған шетел азаматтарының ұялы байланысы өшіріле бастайтынын жазған едік. https://kaz.inform.kz/news/reseyde-sheteldkter-baylanissiz-kalui-mumkn-e3f9ad/
Сондай-ақ Ресейде Max мессенджері міндетті болатынын жаздық.
Ал 2026 жылы Ресейде «Молния» мессенджері іске қосылатынын жазған болатынбыз.