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    Ресей Қазақстанға отын сатып алу туралы өтініш түсірді ме — министрлік жауап берді

    АСТАНА. KAZINFORM — Ресей тарапы Қазақстаннан отын сатып алу жөнінде Энергетика министрлігіне ресми өтініш жолдаған жоқ. Бұл туралы брифинг барысында журналистердің сауалына жауап берген ҚР Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев мәлім етті.

    Қайырхан Тұтқышбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Журналистердің Ресейден отын сатып алу жөнінде Қазақстанға ұсыныс түскен-түспегені туралы сұрағына жауап берген вице-министр қазіргі уақытта министрлікке ресми өтініш келмегенін айтты.

    — Ресей Федерациясынан Энергетика министрлігінің атына ресми өтініш түскен жоқ. Егер министрлікке осындай өтініш келіп түссе, оны ұлттық мүдделерді ескере отырып және өзара тиімді шарттар негізінде қарайтын боламыз, — деді Қайырхан Тұтқышбаев.

    Қайырхан Тұтқышбаев
    Фото: Солтан Жексенбеков/Kazinform

    Осыған дейін ҚР Энергетика министрлігі Ресей Федерациясына жанар-жағармай өнімдерін жеткізу мүмкіндігі туралы тараған ақпаратқа байланысты түсініктеме жасады.

    Айта кетейік, Қазақстандағы бензин, дизель және автогаз бағасы қандай екенін жазғанбыз.

    Ресей Энергетика Үкімет отырысы ҚР Энергетика министрлігі
    Тастан Тоянов
    Тастан Тоянов
    Авторлар