Ресей Қазақстанға отын сатып алу туралы өтініш түсірді ме — министрлік жауап берді
АСТАНА. KAZINFORM — Ресей тарапы Қазақстаннан отын сатып алу жөнінде Энергетика министрлігіне ресми өтініш жолдаған жоқ. Бұл туралы брифинг барысында журналистердің сауалына жауап берген ҚР Энергетика вице-министрі Қайырхан Тұтқышбаев мәлім етті.
Журналистердің Ресейден отын сатып алу жөнінде Қазақстанға ұсыныс түскен-түспегені туралы сұрағына жауап берген вице-министр қазіргі уақытта министрлікке ресми өтініш келмегенін айтты.
— Ресей Федерациясынан Энергетика министрлігінің атына ресми өтініш түскен жоқ. Егер министрлікке осындай өтініш келіп түссе, оны ұлттық мүдделерді ескере отырып және өзара тиімді шарттар негізінде қарайтын боламыз, — деді Қайырхан Тұтқышбаев.
Осыған дейін ҚР Энергетика министрлігі Ресей Федерациясына жанар-жағармай өнімдерін жеткізу мүмкіндігі туралы тараған ақпаратқа байланысты түсініктеме жасады.
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