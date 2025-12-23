Ресейде абортқа итермелегені үшін алғаш рет жаза тағайындалды
АСТАНА. KAZINFORM – Ресейде жүкті әйелді аборт жасауға итермелеген ер адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды. Бұл – елде абортқа мәжбүрлеу фактісі бойынша салынған алғашқы айыппұл, деп хабарлайды ТАСС.
Саранск қаласындағы № 4 сот учаскесінің әлемдік судьясы Ресей Федерациясының қазіргі тарихында алғаш рет абортқа итермелеу ісі бойынша әкімшілік жауапкершілікке тарту туралы қаулы шығарған. Бұл туралы «Женщины за жизнь» қайырымдылық қорының Telegram-арнасында хабарланды.
Қор мәліметінше, олардың қамқорлығындағы әйел егіздерге жүкті екенін білген соң бұл туралы балалардың әкесіне хабарлаған. Алайда ер адам жүктілікті үзуге ұсыныс жасап, аборттың шығынын өзі төлеуге дайын екенін айтқан. Әйел бұл ұсыныстан бас тартып, ер адаммен қарым-қатынасты үзген. Кейін ол құқықтық және психологиялық көмек алу үшін тиісті қызметтерге жүгінген.
Ол әйел 2025 жылдың шілде айында егіз балаларды дүниеге әкелген.
Істі қарау барысында балалардың әкесі бастапқыда өз кінәсін мойындағанымен, сот отырысында абортқа итермелеу фактісін жоққа шығарған. Соған қарамастан, сот барлық материалдарды ескере отырып, оған 5 мың рубль мөлшерінде (шамамен 32 мың теңгеден астам) әкімшілік айыппұл салды.
Айта кетейік, Ресейде мемлекеттік қызметшілер мен заң шығарушылардың табысына бақылау күшейтіліп жатыр.