Ресейде биодронды көгершіндер таныстырылды
АСТАНА.KAZINFORM — Ресейлік компания миына орнатылған нейрочип арқылы ұшуын басқаруға болатын көгершіндерді таныстырды. Бұл биодронды құстарды бақылау және қауіпсіздік мақсатына пайдалануға болады, деп хабарлайды ТАСС.
— Нейрочип көгершіннің арқасына сөмкеге салынған жабдықпен бірге мидың белгілі бір аймақтарын нейростимуляциялайды, бұл өз кезегінде құсты солға немесе оңға ұшуға итермелейді. Бұл мәжбүрлі әрекет емес: біз тек құстың табиғи биологиялық реакциясын күшейтеміз. Бұл оның психологиялық немесе физикалық жағдайына зиян келтірмейді, — деп түсіндірді әзірлеушілер.
Бекітілген жабдық күн батареяларымен жұмыс істейді. Орналастыру GPS және басқа навигациялық жүйелерді пайдалану арқылы жүзеге асырылады.
Әзірлеушілер қарғалардың үлкен жүктерді тасымалдауға, шағалалардың жағалаудағы нысандарды бақылауға, ал альбатростардың үлкен теңіз аумақтарына арналғанын атап өтті.
Авторлардың айтуынша, имплантацияланған нейрондық интерфейстерді пайдаланып құстарды бақылау әдістерін зерттеуді Қытай, АҚШ және Үндістан ғалымдары жүргізген, бірақ ресейліктер эксперименттік нәтижелерге сүйене отырып, алғашқы болып пилоттық жобаны енгізуге көшті.
Қазіргі уақытта компания ұзақ мерзімді немесе қашықтан бақылауды қажет ететін салаларда енгізуге дайындалып жатыр. Оларға электр желілерін, газ тарату тораптарын және басқа да инфрақұрылымды бақылау сияқты міндеттер кіреді.
Бұған дейін қазақстандық инженер Америка Құрама Штаттарындағы ең үздік 10 дрон әзірлеушісінің қатарына кіргені хабарланған болатын.