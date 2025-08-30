Ресейде чикунгунья безгегінің екінші импортталған жағдайы анықталды
АСТАНА. KAZINFORM — Роспотребнадзор Ресейде чикунгунья безгегінің екінші импортталған жағдайын растады, деп хабарлайды ТАСС.
Ресейде эпидемиологиялық тергеу барысында Шри-Ланкадан импортталған чикунгунья безгегінің екінші жағдайы расталды, үшінші науқастың биоматериалы зерттеліп жатыр. Бұл туралы Роспотребнадзордың баспасөз қызметі журналистерге хабарлады.
— Роспотребнадзордың эпидемиологиялық тергеуі барысында импортталған чикунгунья безгегінің алғашқы жағдайы анықталғаннан кейін және байланыста болған тұлғалармен жұмыс істегенде, дене қызуы көтерілген тағы екі науқас анықталды. Олардың бәрі бір отбасының мүшелері және бірге Шри-Ланкада демалған. Роспотребнадзордың эпидемиология ғылыми-зерттеу институтында (ЦНИИ) ПТР тестілеу нәтижелері бір науқаста вирус жұқтырғанын көрсетті. Биоматериал диагнозды растау үшін Роспотребнадзордың «Вектор» ұлттық ғылыми орталығына жіберілді, — делінген хабарламада.
Айта кетейік, кеше Ресейде чикунгунья безгегінің алғашқы сырттан әкелінген жағдайы тіркелгенін жазғанбыз.