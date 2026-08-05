Ресейде шетелдіктерге арналған жаңа ережелер күшіне енді
АСТАНА. KAZINFORM – Ресей шетелдік азаматтар елден қуылуы мүмкін әкімшілік құқық бұзушылықтар тізімін екі еседен астамға арттырды, деп хабарлайды Kazinform.
Тиісті заңға Ресей президенті Владимир Путин қол қойды.
РФ Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің бірнеше бабында шетелдік азамат құқық бұзушылық жасаған жағдайда айыппұлдар мен Ресейден әкімшілік елден қуу түріндегі жазалауға қатысты жеке ережелер енгізіліп жатыр.
Бұрын елден қуылу Әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодекстің 22 бабы бойынша көзделген болса, қазір бұл сан 45-ке дейін өсті.
Заңға сәйкес, шетелдік азаматтар рұқсат етілмеген наразылық акцияларына қатысқаны үшін, сондай-ақ құқық қорғау органдары қызметкерлеріне бағынбау, ұсақ бұзақылық, жол қозғалысына кедергі келтіру, кемсітушілік және шекарада бағынбау сияқты бірқатар басқа әкімшілік құқық бұзушылықтар үшін Ресейден қуылуы мүмкін.
Экстремистік әрекетке және тыйым салынған ақпаратты таратуға байланысты бірқатар қылмыстар үшін де елден қуылу көзделген. Оларға діни нышандарды қорлау, жеккөрушілік немесе дұшпандыққа қоздыру, экстремистік немесе нацистік нышандарды көрсету, экстремистік материалдарды тарату, сондай-ақ қауіпті ақпаратты тарату үшін БАҚ бостандығын теріс пайдалану жатады.
Бұдан басқа, алынбаған немесе өтелмеген қылмыстық жазбалары бар шетелдік азаматтар үшін шектеулер енгізілді: оларға Ресей азаматтығын алудан, уақытша немесе тұрақты тұруға рұқсат беруден бас тартылуы мүмкін.
Құжаттар бұрын беріліп, олар өтелмеген сотталушылық анықталған жағдайда жойылады.
Заң сонымен қатар иммиграциялық ережелерді бұзғаны үшін, соның ішінде заңсыз кіру, елде болу ережелерін бұзу, шетелдіктердің заңсыз жұмыс істеуі және шетелдіктерді заңсыз жұмысқа орналастырғаны үшін айыппұлдарды көбейту қарастырылған.
Заң ресми жарияланғаннан кейін 90 күн өткен соң күшіне енеді.
Осыған дейін 2027 жылдан бастап Ресейде еңбек мигранттарына жаңа талаптар енгізілетінін хабарладық.