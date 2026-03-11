Ресейден 4 жолбарыс Қазақстанға қашан жеткізілетіні белгілі болды
АСТАНА. KAZINFORM — Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Жолбарысты қайта жерсіндіру бағдарламасын жүзеге асыруға қатысты түсінік берді.
— Ресей Федерациясымен уағдаластық бойынша биыл сәуірдің аяғында немесе мамыр айының басында 4 жолбарысты Қазақстанға әкелуді жоспарланып отырмыз, — деді Ерлан Нысанбаев Парламент Мәжілісінде тілшілер сұрағына жауап бере отырып.
Осы орайда ол бұл бағыттағы жұмыстар Тұран жолбарысын табиғатқа қайтару үшін ықпал ететінін атап өтті.
Еске салсақ, Амур жолбарысын Қазақстан табиғатына бейімдеу жоспары қабылданды.
Бұған дейін Экология және табиғи ресурстар министрі Ерлан Нысанбаев Үкімет отырысынан кейін өткен баспасөз мәслихатында Тұран жолбарысының популяциясын қалпына келтіру жұмыстары қалай жүріп жатқанын айтты.