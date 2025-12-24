KZ
    06:25, 24 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ресейлік ғалымдар динозаврдың жаңа түрін анықтады

    АСТАНА. KAZINFORM — Динозаврдың жаңа түрі «Манипулоникс» деп аталады. Ол өзінің ерекше тырнағын туыстарының жұмыртқаларын ұрлау үшін пайдаланған, деп хабарлайды РИА Новости

    Фото: Ундоровский палеонтологиялық мұражайы

    Бұл туралы Ресей ғылым академиясы Борисяк атындағы палеонтологиялық институтының директоры Алексей Лопатин мәлімдеді.

    — Манипулоникстің алдыңғы қысқа аяқтары ерекше қызмет атқарды. Ол үлкен тырнақ пен бірнеше қосымша тікенектің көмегімен үлкен динозаврлардың жұмыртқаларын тесіп, табандарында ұстаған, — дейді ғалым.

    РҒА профессоры Александр Аверьяновтың айтуынша, бұрын үлкен тырнақ динозаврға термиттер мен жәндіктерді жерден алу үшін берілген. Олар көл мен өзен жанында өмір сүрген.

    — Біздің жаңа реконструкциямызға сәйкес, манипулоникс және оның туыстары жұмыртқа жеуге маманданған түнгі кішкентай жыртқыштар болды, — дейді А. Аверьянов. 

    Миниатюралық жыртқыш динозаврдың қаңқасын палеонтологиялық институттың қызметкері Валерий Решетов Моңғолиядағы Гоби шөліндегі Гермин-Цавтың Борлы жерінде бірлескен кеңестік-моңғол палеонтологиялық экспедициясының жұмысы кезінде тапты.

    Еске сала кетейік, Италия тауларында мыңдаған динозавр ізі табылды. Ғалымдар бұл іздердің пайда болғанына шамамен 210 миллион жыл болған деп есептеді.

    Динара Маханова
