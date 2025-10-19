Республика бойынша жел күшейіп, таулы аймақтарда тұман түседі
АСТАНА. KAZINFORM – Синоптиктер ел аумағында болатын қауіпті метеорологиялық құбылыстарға жасаған болжау консультациясын жариялады, деп хабарлайды Kazinform «Қазгидрометке» сілтеме жасап.
Синоптиктердің хабарлауынша, атмосфералық фронтальды бөлімдер Қазақстанның батысында, солтүстік-батысында, шығысында және оңтүстік-шығысында жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашынды тудырады.
Ал елдің қалған бөлігінде антициклон жауын-шашынсыз ауа-райын сақтайды. Республика бойынша желдің күшеюі, солтүстігінде, оңтүстік-шығысында таулы аймақтарында тұман күтіледі.
«Түнде Қызылорда облысында 1-6 градус үсік, Алматы облысының солтүстігінде 1 градус үсік күтіледі. Маңғыстау облысында, Атырау облысының солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында Ақтөбе, Жамбыл облысының орталығында, Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында, Алматы облысының батысында, Қостанай, Ақмола облыстарының оңтүстік-батысында, Ұлытау облысының шығысында, орталығында, Абай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі», делінген «Қазгидромет» РМК-ның ресми ақпаратында.
Сондай-ақ «Қазгидромет» мамандары Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе облысының батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай, Батыс Қазақстан, Ұлытау облыстарының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтілетінін болжап отыр.
Еске сала кетсек, бүгін, яғни 19 қазанда еліміздің 3 қаласында ауа сапасы төмендейтінін жазғанбыз.
Сонымен қатар синоптиктер бүгін кей өңірлерде тұман түсіп, үсік жүретінін ескертті.