    07:30, 19 Қазан 2025 | GMT +5

    Республика бойынша жел күшейіп, таулы аймақтарда тұман түседі

    АСТАНА. KAZINFORM – Синоптиктер ел аумағында болатын қауіпті метеорологиялық құбылыстарға жасаған болжау консультациясын жариялады, деп хабарлайды Kazinform «Қазгидрометке» сілтеме жасап.

    Еліміздің оңтүстігі мен оңтүстік-шығысында үсік жүреді – Қазгидромет
    Фото: Kazinform

    Синоптиктердің хабарлауынша, атмосфералық фронтальды бөлімдер Қазақстанның батысында, солтүстік-батысында, шығысында және оңтүстік-шығысында жаңбыр мен қар түріндегі жауын-шашынды тудырады.

    Ал елдің қалған бөлігінде антициклон жауын-шашынсыз ауа-райын сақтайды. Республика бойынша желдің күшеюі, солтүстігінде, оңтүстік-шығысында таулы аймақтарында тұман күтіледі.

    «Түнде Қызылорда облысында 1-6 градус үсік, Алматы облысының солтүстігінде 1 градус үсік күтіледі. Маңғыстау облысында, Атырау облысының солтүстік-шығысында, оңтүстік-шығысында, Ақтөбе облысының оңтүстігінде, шығысында Ақтөбе, Жамбыл облысының орталығында, Қызылорда облысының солтүстігінде, орталығында, Алматы облысының батысында, Қостанай, Ақмола облыстарының оңтүстік-батысында, Ұлытау облысының шығысында, орталығында, Абай облысының оңтүстігінде жоғары өрт қаупі күтіледі», делінген «Қазгидромет» РМК-ның ресми ақпаратында.

    Сондай-ақ «Қазгидромет» мамандары Қызылорда, Түркістан облыстарында, Атырау облысының солтүстігінде, оңтүстігінде, шығысында, Жамбыл облысының батысында, солтүстігінде, Ақтөбе облысының батысында, солтүстік-шығысында, орталығында, Алматы облысының солтүстігінде, Қостанай, Батыс Қазақстан, Ұлытау облыстарының оңтүстігінде төтенше өрт қаупі күтілетінін болжап отыр.

    Еске сала кетсек, бүгін, яғни 19 қазанда еліміздің 3 қаласында ауа сапасы төмендейтінін жазғанбыз. 

    Сонымен қатар синоптиктер бүгін кей өңірлерде тұман түсіп, үсік жүретінін ескертті.

    Жасұлан Бақытбекұлы
    Автор
