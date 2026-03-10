    15:55, 10 Наурыз 2026 | GMT +5

    Республикалық референдумға 359 халықаралық байқаушы тіркелді

    АСТАНА. KAZINFORM — Референдумге халықаралық байқаушыларды тіркеу аяқталды. Бұл жөнінде Орталық сайлау комиссиясының төрағасы Нұрлан Әбдіров мәлімдеді. 

    Фото: Виктор Федюнин / Kazinform

    Оның сөзінше, 38 шетелден 133 байқаушы және 11 халықаралық ұйымнан 226 байқаушы аккредитациядан өткен. Халықаралық байқаушылардың жалпы саны — 359 адам.

    — Халықаралық байқаушылардың қатысуы науқанның ашықтығы мен жариялылығына, мемлекет тарапынан халықаралық міндеттемелердің сақталуына ықпал ететінін тағы да атап өткен жөн. Бұл біздің халықаралық міндеттемелерге бейімділігіміздің, халықаралық ұйымдармен, шет мемлекеттермен сайлау саласындағы тығыз ынтымақтастықты жалғастыруымыздың дәлелі, — деді Нұрлан Әбдіров.

    Айта кетейік, бұған дейін республикалық референдумға шетелде жүрген Қазақстан азаматтары қатыса алатынын жазғанбыз.

    ҚР Орталық сайлау комиссиясы Референдум-2026
    Алпамыс Файзолла
