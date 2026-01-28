Республикашыл сенаторлар АҚШ Ішкі қауіпсіздік министрінің қызметінен кетуін талап етті
АСТАНА.KAZINFORM — Миннесотадағы Ішкі қауіпсіздік департаментінің иммиграциялық операциялары кезінде екі бірдей өлімге әкеп соққан атыстан кейін екі республикашыл сенатор Ішкі қауіпсіздік министрі Кристи Ноэмді қызметінен босатуды талап етті, деп хабарлайды FOX News.
Аляскадан шыққан сенатор Лиза Мурковски мен Солтүстік Каролинадан шыққан Том Тиллис өздерінің Республикалық партиясына қарсы шығып, Ноэмнің қызметінен кетуін талап етті.
Олар Миннесота штатының Миннеаполис қаласындағы Ішкі қауіпсіздік департаментінің иммиграциялық операциялары кезінде Алекс Претти мен Рене Николь Гудтың өлімі үшін жауапкершілікті талап етуде бірнеше Сенат демократтарына қосылды.
Бұл Сенат демократтарының Ішкі қауіпсіздік департаментін қаржыландыру туралы заң жобасын қабылдамау туралы қорқытуларына байланысты болды.
Бұған дейін АҚШ Сенаты Трамптың Венесуэлада күш қолдануын шектейтін заң жобасын ілгерілетті.