Республикашыл сенаторлар АҚШ судьяларына импичмент жариялау туралы пікір білдірді
АСТАНА.KAZINFORM - Республикалық партияның сенаторлары шешімімен келіспейтін екі судьяға импичмент рәсімін бастауды талап етеді, деп хабарлайды NBC News.
Сенаторлар Тед Круз (Техас штатынан республикашыл) және Эрик Шмитт (Монако штатынан республикашыл) Өкілдер палатасын импичмент рәсімін жалғастыруға шақырды.
Боасберг сенаторларға президент Дональд Трамптың 2020 жылғы сайлау нәтижесін жою әрекетіне қатысты тергеу аясында телефон жазбаларының тексерілгені туралы білуге тыйым салатын бұйрықты мақұлдау арқылы республикашылдардың ашуын тудырды. Бордман Жоғарғы Сот судьясы Бретт Каваноға жасалған қастандық үшін кінәсін мойындаған әйелді сегіз жылға бас бостандығынан айыру туралы шешімі үшін республикашылдардың сынына ұшырады. Олардың пікірінше, жаза мерзімі айтарлықтай ұзағырақ болуы керек еді.
Сот комитетіндегі демократтар, егер заң шығарушылар олардың шешімдерімен келіспесе, судьялар әдетте импичментке ұшырамайтынын атап өтті.
Гавайи штатынан демократ сенатор Мэйзи Хироно республикашылдардың риторикасына қарсы шықты.
Бас судья Джон Робертс Трамп венесуэлалық мигранттарды депортациялауды бұғаттағаны үшін Боасбергке импичмент жариялауды ұсынған кезде де осындай пікір білдірді.
Бұған дейін Калифорниядағы федералды судья Трамп әкімшілігінің Гондурас, Непал және Никарагуадан келген шамамен 60 мың мигранттың Уақытша қорғалған мәртебесін (УҚМ) тоқтату туралы шешімін жойды.