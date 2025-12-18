Режиссер Роб Райнер мен әйелінің қазасы: олардың ұлы өлім жазасына кесілуі мүмкін
АСТАНА.KAZINFORM — Ата-анасын, режиссер Роб Райнерді және фотограф Мишель Сингерді өлтірді деген күдікпен қамауға алынған Ник Райнер алғашқы сот отырысына қатысты, деп хабарлайды Kazinform агенттігі.
PBS-дің хабарлауынша, Ник Райнерге ата-анасының өліміне қатысты бірінші дәрежелі кісі өлтірудің екі бабы бойынша айып тағылды.
Бірақ 32 жастағы азамат кінәсін мойындамады.
Адвокатының өтініші бойынша айыптау 7 қаңтарға дейін кейінге қалдырылды.
— Біз сізден жүйенің осы процесте көзделгендей дамуына мүмкіндік беруіңізді сұраймыз. Асығыс қорытындыларсыз, мерзімінен бұрын үкімдерсіз, — деді Ник Райнердің адвокаты.
Бірінші дәрежелі кісі өлтірудің екі бабы ерекше жағдайлармен қатар жүреді: бірнеше кісі өлтіру және айыпталушының қауіпті қару — пышақ қолданғаны туралы айыптау. Бұл қосымша жағдайлар қатаң жазаға әкелуі мүмкін.
Прокуратура режиссер мен оның әйелі пышақталып өлтірілген деген қорытындыға келді.
Егер Ник Райнер кінәлі деп танылса, ол шартты түрде мерзімінен бұрын босатылмай өмір бойы бас бостандығынан айырылуы немесе өлім жазасына кесілуі мүмкін.
Лос-Анжелес округінің прокуроры Натан Хохман өз кеңсесі бұл іс бойынша өлім жазасын қолдану туралы шешім қабылдамағанын айтты.
Естеріңізге сала кетейік, режиссер және актер Роб Райнер мен оның әйелі Мишель Сингер Райнер Лос-Анжелестегі үйлерінде табылды.
Олардың ортаншы ұлы, әкесі режиссерлік еткен «Чарли болу» фильмінің сценарисі Ник Райнер кісі өлтірді деген күдікпен тұтқындалды.
Америкалық БАҚ-тың хабарлауынша, Ник Райнер кісі өлтіруден бір күн бұрын Голливудтағы кеште ата-анасымен ұрысып қалған.
Роб Райнер 20-ға жуық фильм түсірген, оның ішінде «Гарри Саллимен кездескенде», «Бірнеше жақсы адам» және «Америкалық президент» сияқты культтік классикалық фильмдер бар, ал оның актерлік шеберлігі «Сиэтлдегі ұйқысыздық», «Уолл-стрит қасқыры» фильмдерінде анық байқалады.