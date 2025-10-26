KZ
    23:18, 26 Қазан 2025 | GMT +5

    Сәкен Бибосынов кәсіпқой бокстағы екінші жекпе-жегінде жеңіске жетті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық Сәкен Бибосынов (2-0, 1 КО) кәсіпқой бокста екінші жекпе-жегін өткізді.

    Сәкен Бибосынов кәсіпқой бокстағы екінші жекпе-жегінде жеңіске жетті
    Фото: ҰОК

    Бұл сайыс Қырғызстан астанасы Бішкек қаласында болды. Алты раундқа жоспарланған жекпе-жекте ол сол елдің өкілі Әділет Качкынбековпен қолғап түйістірді.

    Екеуі де кәсіпқой бокста екінші мәрте шаршы алаңға шыққан еді. Қарсыластар алты раундты толық өткізді. Төрешілердің бірауыздан шешімімен Сәкен Бибосынов 60:53, 60:53, 58:55 есебімен қарсыласынан басым түсті.

    Осылайша Сәкен қатарынан екінші мәрте жеңіске жетсе, қырғызстандық боксшы әзірге бірде-бір мәрте қарсыластарын қапы қалдыра алған жоқ. 

    Айта кетсек, Сәкен Бибосынов кәсіпқой бокстағы алғашқы жекпе-жегінде биылғы жылдың 20 шілдесінде филиппиндік Кристиан Леганмен кездесті. Бұл жолы отандасымыз қарсыласын бірінші раундта нокаутқа жіберіп, жеңіс тұғырына көтерілді. 

