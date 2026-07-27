Сайлау науқанындағы бәсеке күшейді: партиялар арасындағы алғашқы ашық пікірталастар
АСТАНА. KAZINFORM - Қазіргі сайлауалды науқан алғашқы күндерден-ақ бұрынғылардан айтарлықтай ерекшеленіп отыр. Бұрын үгіт кезеңі көбіне ресми кездесулер мен бағдарламаларды таныстырумен шектелсе, бүгінде партиялар әлеуметтік желілерді белсенді игеріп, дәстүрлі емес ашық форматтарды пайдаланып, бәсекелестерімен ашық пікірталасқа түсіп жатыр.
Үгіт-насихат науқанының алғашқы аптасының соңына қарай партиялар өз бағдарламаларын таныстыру кезеңінен сайлаушылардың назарын аудару жолындағы неғұрлым белсенді бәсекеге көшуде. Сайлауалды науқан қарқынды әрі мазмұнды сипат ала бастады.
«Әділет» партиясы бірқатар жария іс-шара өткізді. Түркістанда кәсіпкерлермен, аграршылармен және түрлі сала өкілдерімен кездесулерден кейін партия концерттік бағдарлама мен дрон-шоу қамтылған кешкі Open Air ұйымдастырды. Іс-шаралар барысында дене шынықтыру және спорт саласына қатысты мәселелер де көтерілді.
Жалпыұлттық социал-демократиялық партия (ЖСДП) сараптамалық пікірталасқа басымдық беріп, сонымен бірге бәсекелестерінің бағдарламаларын ашық сынға алған алғашқы партиялардың бірі болды. Дөңгелек үстелде партия өкілдері бірқатар партия бағдарламаларының жекелеген ережелерін сынға алып, блогерлер мен шоу-бизнес өкілдерін партиялық тізімдерге енгізу мәселесіне қатысты пікір білдірді. Бұдан бөлек, партия скандинавиялық жүріс бойынша республикалық спорттық акция өткізді. Акция ел өңірлерінде жалғасады.
«Байтақ» жасылдар партиясы өз науқанын экологиялық күн тәртібі төңірегінде жүргізуді жалғастыруда. Марафоннан бөлек, партия ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жүйесін дамытуға, биоалуантүрлілікті сақтауға және табиғат қорғау заңнамасын жетілдіруге арналған сараптамалық алаң құруға бастамашылық етті. Осылайша, партия өзінің бейінді тақырыбына берік екенін көрсетті.
Қазақстан Халық партиясы (ҚХП) еңбек ұжымдарымен кездесулер барысында бәсекелестердің жекелеген ұсыныстарын сынға алды. Атап айтқанда, партия өкілдері әлеуметтік маңызы бар азық-түлік тауарларының бағасын мемлекеттік реттеуді жою жөніндегі бастамаларға қарсы шығып, ЖСДП бағдарламасының әлеуметтік саясат саласындағы жекелеген ережелерін де сынға алды.
«Ауыл» партиясы дәстүрлі құндылықтар мен халықпен тікелей диалогқа басымдық беруді жалғастыруда. Республикалық штабын ашқаннан кейін партия өңірлерде брендтелген киіз үйлер орната бастады. Сонымен қатар партия өкілдері әлеуметтік желілердегі тікелей эфирлерді белсенді пайдаланып, азаматтардың сұрақтарына жауап беріп қана қоймай, партиялық тізімдердің құрамы мен кадр саясатын сынай отырып, бәсекелестерімен ашық пікірталасқа түсуде.
Науқанның үшінші күніндегі ең елеулі оқиғалардың бірі «Ақ жол» мен Respublica партиялары арасындағы өзара пікірталас болды. «Ақ жол» өкілдері Respublica бағдарламасының жекелеген тезистері партия өкілдерінің іс-әрекеттеріне қаншалықты сәйкес келетініне күмән келтіріп, мәлімделген қағидаттар мен партияның кейбір мүшелерінің қоғам алдындағы бейнесі арасындағы қайшылықтарды көрсетті. Бұған жауап ретінде Respublica «Ақ жолдың» өнеркәсіптік саясат саласындағы ұсыныстарын жеткілікті пысықталмаған әрі сыбайлас жемқорлық тәуекелдерін қамтиды деп сынап, сонымен қатар отандық өндірісті дамыту жөніндегі өз көзқарасын ұсынды. Осылайша, қазіргі уақытта осы екі партия арасында ең елеулі ашық бағдарламалық пікірталас қалыптасты.
Жалпы, үгіт науқанының үшінші күні сайлау науқанының неғұрлым қарқынды кезеңге өткенін көрсетеді. Партиялар дәстүрлі емес коммуникация форматтарын барған сайын белсенді пайдаланып, танымал саяси бейне қалыптастыруға ұмтылып, бәсекелестерімен мазмұнды пікірталасқа түсуде. Нәтижесінде сайлауалды науқан мазмұнды әрі бәсекелі бола түсуде.
Айта кетейік, осыған дейін партиялардың бюллетеньде орналасу реті анықталған болатын.
7 саяси партия сайлауалды штабын ашты.