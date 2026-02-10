Сібірден ұшып келген ақ тырналар Қытайдың шығысында ерекше қорғауға алынды
АСТАНА. KAZINFORM – Сібірде мекендейтін ақ тырналар қыстау кезеңінде Қытайдың шығысындағы Поянху көлінде қатаң бақылау мен қорғауда. Бұл туралы Синьхуа агенттігі хабарлады.
Ақ тырна Табиғатты қорғаудың халықаралық одағының Қызыл кітабына жойылып кету қаупі өте жоғары түр ретінде енгізілген. Әлемдегі ақ тырналардың 95 пайыздан астамы Сібір аумағында ұялайды. Суық түсе бастаған сайын олар 5 мың шақырымнан астам қашықтықты еңсеріп, Қытайдың Цзянси провинциясындағы Поянху көліне қыстауға ұшып келеді.
Биоалуантүрлілікті сақтау мақсатында Қытай мен Ресей бұл құстардың көші-қон жолын қорғау бағытында тығыз ынтымақтастық орнатқан. Поянху мемлекеттік табиғи қорығының әкімшілігі Ресейдегі Кыта ұлттық паркімен, сондай-ақ Ресей ғылым академиясы Сібір бөлімшесінің криолитозона биологиялық проблемалары институты және Алроса компаниясымен ынтымақтастық туралы меморандумдарға қол қойған.
Институттың ғылыми қызметкері Мария Владимирцева құстар үшін көші-қон ең ауыр әрі шешуші кезең екенін атап өтіп, Қытайдың ақ тырналарды қорғауға бағытталған жүйелі шараларына жоғары баға берді.
Поянху көлі – Шығыс Азия–Австралия көші-қон дәлізіндегі негізгі аялдама. Ол Қытайдағы ең ірі тұщы су айдыны саналады және су тасқыны кезеңінде көлдің аумағы 4 мың шаршы шақырымнан асады.
Ақ тырналардың қауіпсіздігін қамтамасыз ету үшін Цзянси провинциясының Юйгань уезінде экологиялық полиция бөлімшесі құрылған. Оның негізгі міндеті – балық пен құстарды қорғау, сондай-ақ табиғатты қорғау талаптарының сақталуын бақылау.
– Бұрын тек адам күшіне сүйенсек, қазір патрульдеу кезінде үш оптико-электронды радиолокатор мен 13 бақылау бекеті пайдаланылады. Бұл жүйе құстарды қорғауда маңызды рөл атқарып отыр, – деді бөлімше басшысы Цзоу Синьчан.
Сонымен қатар қыстау мен қоректену аймақтарын сақтау үшін егіс алқаптарынан өнім алмай, күріш алқаптарын құстарға қалдырған фермерлерге арнайы субсидия бөлінген. Табиғатты қорғау шаралары салдарынан шығынға ұшыраған тұрғындарға қаржылай өтемақы да қарастырылған.
– Сулы-батпақты алқаптардағы қоныс аударатын құстар Поянху көлінің экологиялық байлығы. Оларды қорғау – ортақ экологиялық үйімізді сақтау деген сөз, – деді Поянху мемлекеттік табиғи қорығы әкімшілігінің басшысы Сюй Чживэнь.
Айта кетейік, Қытайдың «солтүстік полюсінде» туризм қарқынды дамып келеді.