KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:
    Ұлттық құрылтай Ұлттық құрылтай
    Ұлттық құрылтай

    Семсерлесуден әлем чемпионаты: қазақстандықтардың жекелей сындағы нәтижелері

    АСТАНА. KAZINFORM — Семсерлесуден Гонконгта өтіп жатқан әлем чемпионатында Қазақстан құрамасы жекелей сындардағы жарысын аяқтады.

    Семсерлесуден әлем чемпионаты: қазақстандықтардың жекелей сындағы нәтижелері
    Фото: ҚР ҰОК

    Қазақстан құрамасы сапындағы ең үздік нәтижені семсерлесуші Кирилл Проходов көрсетті. Ол жарыстың 1/8 финалына дейін жетіп, қорытынды есепте 16-орынға тұрақтады. Руслан Курбанов 18-орынға ие болса, Ерлік Сертай 41-орыннан, Вадим Шарлаимов 50-орыннан көрінді.

    Әйелдер арасындағы шпага сайысында Ирина Бакалдина 41-орынға тұрақтады. София Николайчук 49-шы, Владислава Андреева 71-ші, ал Дарья Самоделкина 114-ші орын алды.

    Ерлер арасындағы рапира сайысында Тимофей Семенов 75-орынға ие болды. Ғалым Нұрымов 109-шы, Тамирлан Калиев 126-шы орынға жайғасты. Әйелдер арасындағы рапира бәсекесінде София Актаева 49-нәтиже көрсетсе, Алена Гноева 105-ші, Алина Искандерова 119-шы орын алды.

    Сабля бәсекесінде сынға түскен қазақстандықтар да жүлдеге іліге алмады. Әйгерім Сарыбай 53-орынға, Карина Доспай 57-орынға, Анастасия Гулик 61-орынға, Қайша Жәнібек 77-орынға тұрақтады. Артем Саркисян 51-орынға ие болса, Қуаныш Ерғашбай 53-ші, Анзарбай Саттархан 56-шы, Нұрмұхаммед Жайлыбай 79-шы орыннан көрінді.

    Айта кетейік, ертең, 28 шілдеде әлем чемпионатында командалық жарыстар басталады.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстан үстел теннисінен Алматыдағы турнирде тағы екі медаль жеңіп алғанын хабарлағанбыз.

     

    Семсерлесу Спорт
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар