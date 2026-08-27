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    «Шахтер» алты тур бұрын Премьер-лигаға қайта оралды

    АСТАНА. KAZINFORM - Биыл Бірінші лигада сынға түсіп жатқан қарағандылық «Шахтер» алты тур бұрын Премьер-лига жолдамасына ие болды.

    спорт
    Фото: «Шахтер» футбол клубы

    Қарағандылық команда бүгін сырт алаңда Семейдің «Елімай-2» клубымен кездесті. Ойын барысында Андрей Ульшин 37-минутта есеп ашса, одан кейін Нұрхан Қағазбаев 45, Артем Литош 70-минутта мергендік танытты.

    Осылайша «Шахтер» қарсыласынан 3:0 есебімен басым түсіп, турнир кестесінде 55 ұпаймен бірінші орынға табан тіреді.

    Сондай-ақ түркістандық «Тұран» сырт алаңда Павлодар облысының «Батыр» командасынан 4:2 есебімен басым түсті.

    Ойындар нәтижесі

    27 тамыз

    «Батыр» (Павлодар облысы) - «Тұран» (Түркістан) 2:4

    «Елімай-2» (Семей) - «Шахтер» (Қарағанды) 0:3

    «Қайрат-2» (Алматы) - «Арыс» (Түркістан облысы) 1:0

    «Каспий-2» (Ақтау) - «Академия Оңтүстік» (Шымкент) 1:2.

    Енді 28 тамызда бұл турда үш ойын өткізіледі. «Тараз» өз алаңында Қостанайдың «Тобыл-2» клубын қабылдайды.

    Ойындар кестесі

    28 тамыз

    18:00. «Тараз» - «Тобыл-2» (Қостанай)

    18:00. «Ақтөбе-2» - «Жайық» (Орал)

    19:00. «Хан тәңірі» (Алматы) - «Астана-2».

    Бұл турдағы алғашқы ойын күнінен кейін «Шахтер» 55 ұпаймен көш басында тұрса, одан кейінгі орындардағы «Қайрат-2» 49, «Тұран» 41 ұпай жинаған.

    Еске салсақ, бұдан бұрын Стас Покатилов ойнайтын «Сабах» командасы Чемпиондар лигасының негізгі кезеңіне шықты.

     

    Шахтер ФК Спорт Футбол
    Әділжан Үмбет
    Әділжан Үмбет
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