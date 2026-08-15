Шәмші әндері халықпен бірге шырқалды: Шымкентте ерекше музыкалық акция өтті
ШЫМКЕНТ.KAZINFORM — 15 тамыз — Шәмші Қалдаяқовтың туған күніне орай «Шымкент концерт» концерттік ұйымының әншілері қала тұрғындарына ерекше көңіл-күй сыйлады.
Өнерпаздарымыз жолаушылар пойызы мен автобустарда халықпен бірге Ұлы сазгердің әндерін шырқап, заңғар тұлғаның мұрасын дәріптеді.
Жолаушылар мен қала тұрғындары ұлы композитордың әндерін қосыла шырқап қоғамдық көліктердің іші бір сәтке думанды мерекеге айналды.
Ел жүрегін тербеген әуезді әндеріміз әрқашан ашық аспанымызда қалықтай берсін!
Айта кетейік, бүгін қазақ вальсінің королі Шәмші Қалдаяқовтың туғанына 96 жыл толды.