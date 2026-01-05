14:49, 05 Қаңтар 2026 | GMT +5
Шаңғымен тұғырдан секіруден әлем кубогі кезеңі: қазақстандықтардың нәтижесі
АСТАНА. KAZINFORM – Инсбрук (Австрия) қаласында шаңғымен тұғырдан секіруден әлем кубогінің кезекті кезеңі аяқталды.
ҚР ҰОК мәліметінше, сайыстың финалдық кезеңіне Қазақстан құрамасының екі спортшысы қатысты. Нәтижесінде Илья Мизерных 20-орынды иеленді. Данил Васильев 33-ші болды.
Айта кетейік, бұл кезең алдыңғы екі кезең сияқты «Төрт тұғыр турына» кіреді. Турнирдің аяқталуына дейін бір әлем кубогінің кезеңі қалғанда Мизерных жалпы есепте 22-ші орында, ал Васильев - 38-ші орында келе жатыр.
Словакиялық Домен Превц көш бастап тұр.
Айта кетейік, Қазақстан семсерлесуден жасөспірімдер арасындағыәлем кубогі кезеңін екі медальмен аяқтады.
София Актаева семсерлесуден әлем кубогі кезеңінде күміс жүлдеге ие болды.