Шавкат Мирзиёев Әзербайжанға қарсы жасалған әрекетті қатаң айыптады
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — Өзбекстан басшысы Шавкат Мирзиёев Әзербайжан президенті Ильхам Әлиевпен телефон арқылы сөйлесті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің Ташкенттегі меншікті тілшісі.
Әңгіме басында Шавкат Мирзиёев Әзербайжанға жасалған дрон шабуылын қатаң айыптап, зардап шеккендердің тез сауығып кетуіне тілектестік білдірді.
Сондай-ақ, президенттер Таяу Шығыстағы қақтығыстың күрт шиеленісуі бейбіт тұрғындар арасындағы құрбандар санының артуына әкеп соқтыратынына алаңдаушылық білдірді.
Өзбекстан басшысы қасиетті Рамазан айында болып жатқан осындай оқиғалар адамзаттың ортақ құндылықтарына, мемлекеттердің аумақтық тұтастығын қамтамасыз ететін халықаралық құқық қағидаттарына қайшы екенін баса айтты.
Өз кезегінде Әзербайжан президенті Шавкат Мирзиёевке қиын кезеңде достық қарым-қатынас танытып, қолдау көрсеткені үшін алғыс білдірді.
Еске салсақ, 1 наурыздан бері елдің Сыртқы істер министрлігі Таяу Шығыс мемлекеттерінен 9 361 өзбекстандықты эвакуациялады.
Бұған дейін хабарлағанымыздай, Өзбекстан Таяу Шығыстағы шиеленістің ірі қақтығысқа ұласуына алаңдаулы.
4 наурызда Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев Таяу Шығыстағы қақтығысқа байланысты жауапты министрлікке елдің қорғаныс әлеуетін нығайтуды тапсырды.
28 ақпанда Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Қауіпсіздік Кеңесінің Хатшысы Ғизат Нұрдәулетовке Таяу Шығыстағы ахуалдың шиеленісуіне байланысты қауіпсіздік жөнінде тапсырма берді.
Сондай-ақ 4 наурызда Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев күштік құрылымдарға инфрақұрылым қауіпсіздігін бақылауды тапсырды.