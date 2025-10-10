Шавкат Мирзиёев Бұхарада «Орталық Азия — Ресей» өнеркәсіптік хабын құруды ұсынды
ТАШКЕНТ. KAZINFORM — «Орталық Азия — Ресей» саммитіне қатысқан Өзбекстан президенті Шавкат Мирзиёев аймақ елдері ресми Мәскеумен экономикалық серіктестікті тереңдетуге мүдделі екенін мәлім етті, деп хабарлайды Kazinform агенттігінің меншікті тілшісі.
Сөз басында Шавкат Мирзиёев өңірлер арасындағы стратегиялық серіктестіктің жоғары деңгейге шыққанын айта келе, «Орталық Азия — Ресей» форматының маңызына тоқталды.
— Ресей біз үшін негізгі стратегиялық серіктес және одақтас болып қала бермек. Бізді ортақ тарих, ғасырлар бойы қалыптасқан байланыс, халықтарымыздың мәдени жақындығы біріктіреді. Осы орайда, әдемдік геосаяси шиеленістер, ықтимал дағдарыстар және жаңа сын-қатерлер «Орталық Азия — Ресей» форматының маңызын арттыра түсті, — деді Өзбекстан басшысы.
Шавкат Мирзиёев аталған формат аясында 2027 жылға дейінгі бірлескен іс-қимыл жоспарын өзектендіре түсу қажеттігін айтты. Бұл ретте ресми Ташкент терең зерделеу арқылы маңызды бағыттарды анықтап, тиісінше «Жол карталарын» әзірлеуді ұсынды.
Сондай-ақ, Өзбекстан президенті тапсырмаларды уақтылы орындау, ірі жобаларды жедел әрі сапалы жүзеге асыру үшін үкімет басшыларының орынбасарлары деңгейіндегі Үйлестіру кеңесін құру бастамасын көтерді.
— Орталық Азия Ресеймен экономикалық серіктестікті тереңдетуге мүдделі. Біз бұл бағытқа басымдық береміз және бірлесе жұмыс істеуге дайынбыз. Сондықтан ұсынып отырған Үйлестіру кеңесі шеңберінде тауар айналымын арттыруға бағытталған кешенді шараларды әзірлеу орынды деп санаймыз. Ол үшін тауарларды өзара нарықтарға шығару және кедендік рәсімдерді оңтайландыруға назар аудару қажет, — деп тоқталды Өзбекстан президенті.
Шавкат Мирзиёев өнеркәсіп саласын дамытуға қатысты да ұсыныс білдірді. Ол аталған бағыттағы ынтымақтастықты ілгерілету үшін Бұхара қаласында «Орталық Азия — Ресей» өнеркәсіптік хабын құру қажеттігін айтты. Оған ресми Ташкент жан-жақты қолдау көрсетпек.
Сондай-ақ, Өзбекстан басшысы энергетика саласындағы ықпалдастыққа да ерекше тоқталды. Шавкат Мирзиёевтің пікірінше, бірлескен жобаларды әзірлеу және оларды іске асыру мақсатында «Орталық Азия мен Ресейдің энергетикалық әріптестігі» кешенді бағдарламасын қабылдау қажет.
Еске салайық, Президент Қасым-Жомарт Тоқаев екінші «Орталық Азия — Ресей» саммитіне қатыса отырып, бірқатар маңызды бастама көтерді. Атап айтқанда, Мемлекет басшысы Қазақстан мен Ресей арасында астық өңдеудің бірлескен кластерін құруды ұсынды. Мұнымен бірге ол «Орталық Азия — Ресей» форматындағы алғашқы ректорлар форумын елімізде өткізу бастамасын көтерді.