Шетелде 74 сайлау учаскесі ашылды
АСТАНА. KAZINFORM — Сағат 14:00-дегі жағдай бойынша шетелде 74 сайлау учаскесі ашылды. Бұл туралы СІМ баспасөз қызметі хабарлады.
Жалпы, осы уақытқа дейін сайлау учаскелерінде 2 573 азамат дауыс берді.
Айта кетелік елімізде тарихи Құрылтай сайлауы басталған еді. Осы уақытқа дейін сайлаушылардың 53,12 пайызы дауыс берген еді. Сонымен қатар шетелдік сарапшылар Құрылтай сайлауының маңызы туралы пікір білдірген еді.
Бұған дейін Құрылтай сайлауында барлық 7 саяси партияның басшысы өз таңдауын жасағаны туралы жазған едік.