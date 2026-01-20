Шейх Заидтың «Адамзат бауырластығы үшін» сыйлығының жеңімпаздары жарияланды
АСТАНА.KAZINFORM — Диалог, өзара құрмет, әлеуметтік әділеттілік және бейбіт өмір мәдениетін нығайтуға қосқан үлесі үшін биылғы жылы Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев, Армения премьер-министрі Никол Пашинян және ауғанстандық құқық қорғаушы Зарка Яфтали марапатталды, деп хабарлайды Kazinform.
— Бұл елдердің Кавказдағы ондаған жылға созылған қақтығыс пен адамзаттың азап шегуін тоқтату туралы тарихи шешім қабылдаудағы көрегендігі екі ел жүргізіп жатқан бейбітшілік, диалог, қалыпқа келтіру және қақтығыстарды шешу процесімен мойындалады. Бұл татуласу бір ғана әрекет емес, ұзақ мерзімді процесс екенін көрсетеді, — деп хабарлады БАӘ жаңалықтар агенттігі.
Марапаттау рәсімі 4 ақпанда, Халықаралық адамзат бауырластығы күнінде Абу-Дабиде өтеді.
«Адамрат бауырластығы үшін» Шейх Заид қорының сыйлығы — БАӘ 2019 жылы құрған жыл сайынғы марапат, ол ынтымақтастықты нығайтатын және келіспеушіліктерді жеңетін жеке тұлғалар мен ұйымдарды марапаттайды. Бұрынғы лауреаттардың қатарында Рим Папасы Франциск және БҰҰ Бас хатшысы Антониу Гутерриш болды.
Естеріңізге сала кетейік, 2025 жылдың 8 тамызында Вашингтонда Әзербайжан президенті Ильхам Әлиев, Армения премьер-министрі Никол Пашинян және АҚШ Бас хатшысы Дональд Трамп Баку мен Ереван арасындағы қарым-қатынасты бейбіт жолмен реттеу туралы бірлескен декларацияға қол қойды.
ҚР Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев Армения мен Әзербайжан арасындағы бейбіт реттеу туралы декларацияның тарихи маңыздылығын атап өтті.