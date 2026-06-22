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    Шымкентте сот шешімімен 148 гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды

    ШЫМКЕНТ. KAZINFORM — Шымкентте биыл сот арқылы 43 жер учаскесі мемлекет меншігіне өтті. 

    Шымкентте сот шешімімен 148 гектар жер мемлекет меншігіне қайтарылды
    Фото: Ауыл шаруашылығы министрлігі

    Қалалық жер ресурстарын басқару департаментінің басшысы Ақылбек Мұхаддастың айтуынша, 2026 жылдың басынан бері 113 тексеру жүргізілген. Оның қорытындысы бойынша 4,7 млн теңге көлемінде айыппұл салынып, өндірілген.

    Сондай-ақ пайдаланылмай жатқан 28 жер учаскесінің иелеріне заң бұзушылықтарды жою туралы нұсқамалар берілді. Игерілмеген жерлерді бақылау аясында бюджетке он еселенген мөлшерде жер салығы ретінде 7,9 млн теңге түскен.

    — Сот шешімдері негізінде биыл жалпы аумағы 148 гектар болатын 43 жер учаскесі мемлекет меншігіне қайтарылды. Тағы 26 учаске бойынша іс қаралып жатыр, — деді спикер.

    Айта кетейік, 2023-2026 жылдар аралығында мемлекет меншігіне жалпы аумағы 428,6 гектарды құрайтын 302 жер учаскесі қайтарылған.

    Бұдан бұрын Шымкент гарнизонының әскери прокуратурасы құны 1 млрд теңгеден асатын жер учаскесін мемлекет меншігіне қайтарғаны туралы жазған едік

    Жер учаскесі Шымкент Жер мәселесі
    Сәбит Тастанбек
    Сәбит Тастанбек
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