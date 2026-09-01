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    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында бірқатар құжатқа қол қойылды

    АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады. 

    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында бірқатар құжатқа қойылды
    Фото: Ақорда

    Бішкекте өткен ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің қорытындысы бойынша бірқатар құжатқа қол қойылды.

    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында бірқатар құжатқа қойылды
    Фото: Ақорда
    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында бірқатар құжатқа қойылды
    Фото: Ақорда

    Тоқаев ШЫҰ мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына қатысты. Президент Қырғызстан Шанхай ынтымақтастық ұйымына табысты төрағалық еткенін айрықша атап өтті. Тоқаев Еуразияның заманауи көлік-логистикалық қаңқасын құру ісін жеделдетуді ұсынды.

    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында бірқатар құжатқа қойылды
    Фото: Ақорда
    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында бірқатар құжатқа қойылды
    Фото: Ақорда

    Айта кетелік Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың шақыруымен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 26-отырысына және «ШЫҰ+» форматындағы кездесуге қатысу үшін Бішкек қаласына жұмыс сапарымен барды.

    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында бірқатар құжатқа қойылды
    Фото: Ақорда
    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында бірқатар құжатқа қойылды
    Фото: Ақорда
    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында бірқатар құжатқа қойылды
    Фото: Ақорда
    ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында бірқатар құжатқа қойылды
    Фото: Ақорда

    Қасым-Жомарт Тоқаев Ильхам Әлиевпен кездесті. ШЫҰ саммиті аясында өткен кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиевке Қазақстандағы ауқымды саяси реформалар мен алғашқы бір палаталы Құрылтай сайлауының нәтижесі жөнінде әңгімеледі. 

    Президент VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылуына қатысу үшін «Бішкек Арена» стадионына барды

    Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан Ақорда ШЫҰ
    Назым Бөлесова
    Назым Бөлесова
    Авторлар