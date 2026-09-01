ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысында бірқатар құжатқа қол қойылды
АСТАНА. KAZINFORM — Бұл туралы Ақорданың баспасөз қызметі хабарлады.
Бішкекте өткен ШЫҰ-ға мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің қорытындысы бойынша бірқатар құжатқа қол қойылды.
Тоқаев ШЫҰ мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің отырысына қатысты. Президент Қырғызстан Шанхай ынтымақтастық ұйымына табысты төрағалық еткенін айрықша атап өтті. Тоқаев Еуразияның заманауи көлік-логистикалық қаңқасын құру ісін жеделдетуді ұсынды.
Айта кетелік Қасым-Жомарт Тоқаев Қырғызстан Президенті Садыр Жапаровтың шақыруымен Шанхай ынтымақтастық ұйымына мүше мемлекеттер басшылары кеңесінің 26-отырысына және «ШЫҰ+» форматындағы кездесуге қатысу үшін Бішкек қаласына жұмыс сапарымен барды.
Қасым-Жомарт Тоқаев Ильхам Әлиевпен кездесті. ШЫҰ саммиті аясында өткен кездесуде Қасым-Жомарт Тоқаев Әзербайжан Республикасының Президенті Ильхам Әлиевке Қазақстандағы ауқымды саяси реформалар мен алғашқы бір палаталы Құрылтай сайлауының нәтижесі жөнінде әңгімеледі.
Президент VI Дүниежүзілік көшпенділер ойындарының ашылуына қатысу үшін «Бішкек Арена» стадионына барды.