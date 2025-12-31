KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    12:51, 31 Желтоқсан 2025 | GMT +5

    Ішкі істер министрлігі жолдағы көктайғаққа байланысты тұрғындарға үндеу жасады

    АСТАНА. KAZINFORM - Ішкі істер министрлігі ауа райына байланысты азаматтарға үндеу жасады.

    Астана, непогода, гололед, уборка улиц
    Фото: Ағыбай Аяпбергенов / Kazinform

    Министрлік тұрғындардан аса қажет болмаса үйден шықпауға, алыс сапарларды кейінге қалдыруға, жүргізушілерден жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, қауіпсіз жылдамдықты таңдап, маневрлерден аулақ болуға, көлік құралдары арасындағы арақашықтықты сақтауға шақырды.

    - Қолайсыз ауа райы салдарынан жолда және қоғамдық орындарда қауіп жоғары. Біз азаматтарды жауапкершілік танытып, қауіпсіздік шараларын сақтауға және төтенше қызметтердің ресми хабарламаларын қадағалап отыруға шақырамыз, - деп атап өтті ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Ақтоты Боранова.

    Осыған дейін бас травматологтың елордада аяз бен көктайғаққа байланысты тұрғындарға үндеу жасағаны туралы жаздық.

    Сондай-ақ Астанада көктайғақ салдарынан 100-ден астам жол-көлік оқиғасы болған.

     

    Тегтер:
    Көктайғақ Ауа райы ҚР ІІМ Полиция Қауіпсіздік
    Айдар Оспаналиев
    Айдар Оспаналиев
    Автор
    Соңғы жаңалықтар