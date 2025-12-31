Ішкі істер министрлігі жолдағы көктайғаққа байланысты тұрғындарға үндеу жасады
АСТАНА. KAZINFORM - Ішкі істер министрлігі ауа райына байланысты азаматтарға үндеу жасады.
Министрлік тұрғындардан аса қажет болмаса үйден шықпауға, алыс сапарларды кейінге қалдыруға, жүргізушілерден жол қозғалысы ережелерін қатаң сақтауға, қауіпсіз жылдамдықты таңдап, маневрлерден аулақ болуға, көлік құралдары арасындағы арақашықтықты сақтауға шақырды.
- Қолайсыз ауа райы салдарынан жолда және қоғамдық орындарда қауіп жоғары. Біз азаматтарды жауапкершілік танытып, қауіпсіздік шараларын сақтауға және төтенше қызметтердің ресми хабарламаларын қадағалап отыруға шақырамыз, - деп атап өтті ІІМ Әкімшілік полиция комитетінің ерекше тапсырмалар жөніндегі аға инспекторы Ақтоты Боранова.
Осыған дейін бас травматологтың елордада аяз бен көктайғаққа байланысты тұрғындарға үндеу жасағаны туралы жаздық.
Сондай-ақ Астанада көктайғақ салдарынан 100-ден астам жол-көлік оқиғасы болған.