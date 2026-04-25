    16:55, 25 Сәуір 2026 | GMT +5

    ШҚО-да қаруды сақтау ережесін бұзған 20-ға жуық адам жауапқа тартылды

    ӨСКЕМЕН. KAZINFORM – Шығыс Қазақстан облысында тәртіп сақшылары атыс қаруы бар адамдарға тексеру жүргізді. 

    Фото: ШҚО ПД

    ШҚО полиция департаменті баспасөз қызметінің мәліметіне сүйенсек, өңір аумағында 21-24 сәуір аралығында «Қару» жедел-алдын алу шарасы жүргізілді.

    – Соның барысында полицейлер азаматтық қару иелеріне тұрғылықты жері бойынша ауқымды тексеру жүргізді. Жалпы саны 1 500-ден астам адам қамтылды. Жүйелі түрде жүргізілетін профилактикалық жұмыстарға қарамастан, рейдтік іс-шаралар барысында қару сақтау және қайта тіркеу қағидаларын бұзғаны үшін 18 адам әкімшілік жауапкершілікке тартылды, - делінген ақпаратта. 

    Сондай-ақ құқық қорғаушылар заңсыз айналымнан 1 атыс қаруын тәркіледі. Осы ретте, тәртіп сақшылары азаматтарды қару айналымы саласындағы заңнама талаптарын қатаң сақтауға шақырды.

    – Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес, заңсыз сақталған атыс қаруын, оқ-дәрілерді немесе жарылғыш заттарды өз еркімен тапсырған адамдар әкімшілік және қылмыстық жауапкершіліктен босатылады, - делінген хабарламада. 

    Еске салсақ, осыған дейін Өскеменде ірі есірткі қоймасы анықталып, 100 келіге жуық марихуана тәркіленгені хабарланған. 

    Тегтер:
    Шығыс Қазақстан облысы Қару-жарақ Полиция
    Ботакөз Кенжеханқызы
