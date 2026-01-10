Швецияда босқындар саны күрт азайған
АСТАНА. KAZINFORM — Швецияда баспана сұрап келетін адамдар саны азайып барады. 2025 жылы өтініштер саны өткен жылмен салыстырғанда шамамен 30%-ға төмендеп, 6 735 адамға жеткен, деп хабарлайды АЗЕРТАДЖ.
Бұл көрсеткіш өткен жылдармен салыстырғанда және 2016–2022 жылдардағы орташа деңгейден әлдеқайда төмен, сол кезде жыл сайын 20 000-нан астам өтініш берілген.
Үкіметтің хабарлауынша, баспана беру арқылы келетін миграция соңғы 40 жылдағы ең төмен деңгейге жеткен және одан әрі азайып барады. Сол уақытта ерікті және мәжбүрлі түрде отанына оралған адамдар саны айтарлықтай көбейген. 2025 жылы елден 8 312 адам кеткен, бұл қазіргі үкімет билікке келген 2022 жылмен салыстырғанда 60%-ға көп.
2025 жылы берілген 79 684 тұруға рұқсаттың тек 6%-ы баспана үшін берілген, ал 2018 жылы бұл көрсеткіш 31% болған. Сонымен қатар, қылмыс жасаған адамдарды елден шығару саны артқан.
Бұдан бұрын Швеция үкіметі қылмыстық әрекеттерге қатысы бар, бірақ әртүрлі себептермен елден шығарып жібере алмайтын адамдарға арналған талаптарды қатаңдатуға бағытталған заң жобасын ұсынған еді.
Сонымен қатар Швеция ауыр қылмыс жасағандарды Сирияға күштеп жіберетіні белгілі болды.