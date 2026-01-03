Швейцарияда бес күндік аза тұту жарияланды
АСТАНА. KAZINFORM — Швейцарияда Кран-Монтана курортында жаңа жыл түні болған өрттің құрбандарын еске алу үшін бес күндік аза тұту жарияланды. Өрт салдарынан кем дегенде 40 адам қаза тапты, 119 адам жарақат алды, деп хабарлайды euronews.
Швейцария билігі өрттің негізгі себебі — шампан бөтелкесіне бекітілген бенгал оттары болуы ықтимал деп есептейді. Вале кантонының прокуроры Беатрис Пиллуның айтуынша, бұл бөтелке акустикалық дыбыс сіңіретін панельдермен жабылған төбеге тиіп кеткен. Бұған дейін төбеге петарда түскен болуы мүмкін деген ақпарат та тараған болатын.
Биліктің айтуынша, бенгал жарығының салдарынан өрт тез әрі қауіпті түрде тарала бастаған. Мұндай жарылыстар кезінде температура өте тез 1000-2000 градусқа дейін көтеріледі, ал ауадағы оттегі деңгейі 4%-дан төмендейді. Мұндай жағдайда қорғаныс киімдері мен маскаларсыз адамдардың аман қалуы мүмкін емес. Куәгерлердің сөздері бойынша, тек сыртқа шығып үлгергендер ғана аман қалған. Ал есік пен терезенің тарлығы эвакуацияны қиындатқан көрінеді.
«Констеласьон» барында 300 адамға дейін орын бар, алайда қайғылы оқиға болған уақытта бардың екі үшінші бөлігі толып тұрған еді.
Аманда қалған адамдар күйік пен көмірқышқыл газынан уланудан емделіп жатыр, олар Швейцария, Германия, Италия және Франция клиникаларына орналастырылған.
Жұма күні Италияның сыртқы істер министрі Антонио Таяни Кран-Монтанаға барды. Өрттен кейін бірнеше итальян азаматы із-түзсіз жоғалғандар қатарына енгізілді. Антонио Таяни швейцарлық тергеудің жылдамдығы мен тиімділігін атап өтті.
Айта кетейік, Швейцарияның Кран-Монтана тау шаңғысы курортында өткен түні жарылыс болып, адам шығыны тіркелді.
Курортта болған өрттен француз футболшысы зардап шеккені анықталды.
Бұған дейін Швейцариядағы өрттен көз жұмғандардың саны 40-қа жеткенін жазғанбыз.