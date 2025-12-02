Синоптиктер Алматының желтоқсан айындағы күн райы болжамын жариялады
АЛМАТЫ. KAZINFORM – Алматыда желтоқсан айының басында күн күрт құбылады.
Бірнеше күннен бері тыншып тұрғаннан кейін іле-шала жаңбыр жауып, арты қарға ұласып, ұйытқып жел соғады.
Синоптиктердің мәліметінше, жауын-шашын қаланы тұмшалап тұрған түтінді қуып, ауа тазарып қалады.
Қазгидромет мәліметінше, 2 желтоқсанда сіркіреп жауын жауып, күн аздап бұлттанады. Түнде –4 °C дейін суытып, күндіз +7…+9 °C шамасында жылы болады. Жел әлсін-әлсін соққан күндері қаланы қайта түтін басуы ықтимал. Бірақ желтоқсанның 3-і күні солтүстік-шығыстан ұйытқып жел соғады.
4 желтоқсанда күндіз ауа температурасы +11 °C-қа дейін көтеріледі, жаңбыр жауып, жел күшейіп, лас ауа сейіле бастайды. 5 және 6 желтоқсанда түнде жаңбыр мен қар аралас жауын, күндіз жаңбыр жауады. Осы күндері ауа ерекше таза болады: шаң басылып, ылғалданып, дем алу жеңілдейді. Түнде шамамен 0 °C, күндіз +7…+9 °C болады.
7 және 8 желтоқсанда күн жауын-шашынсыз, бірақ күндіз +12 °C-қа дейін жылиды. Шығыстан соққан жел қаланы тұмшалап тұрған түтінді сейілткенімен, жаңбыр жауған кездегідей аса таза бола қоймайды.
9 желтоқсанда қайтадан жаңбыр жауып, күндіз +14 °C-қа дейін жылиды.
10 желтоқсанда түнде жаңбыр мен қар аралас жауын, күндіз жаңбыр жауады. Солтүстік-батыстан күшті жел соғып, қар аралас жаңбыр жауады.
Жалпы алғанда, желтоқсанның алғашқы онкүндігі алматылықтарға қолайлы болады: жауын жиі жауып, жел соғып, қаланы тұмшалаған түтінді тарқатып отырады.
-Алдағы күндері таза ауада серуендеп, қыдырып қайтуға мүмкіндік көп,-делінген хабарламада.
