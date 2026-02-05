Сирия Chevron компаниясымен теңіз мұнай кен орнын игеру туралы келісімге қол қойды
АСТАНА. KAZINFORM – Syrian Petroleum компаниясы елдегі алғашқы теңіз мұнай және газ кен орнын игеру туралы АҚШ және Қатармен өзара түсіністік туралы меморандумға қол қойды, деп хабарлайды NBC News.
Syrian Petroleum компаниясының америкалық энергетика алыбы Chevron және Қатардың Power International Holding компаниясымен келісіміне Дамаскіде АҚШ-тың Сирия бойынша арнайы елшісі Том Баррактың қатысуымен қол қойылды.
Сирияның мемлекеттік ақпарат агенттігі SANA-ның хабарлауынша, келісім энергетика саласындағы стратегиялық серіктестікті нығайтуға бағытталған. Сондай-ақ Сирияның аумақтық суларындағы мұнай және газ ресурстарын теңізде барлау және игеру саласындағы ынтымақтастықты, инвестицияларды қолдау және энергетика саласын дамыту бойынша ауқымды күш-жігерді қамтиды.
Сирияның мұнай және газ өнеркәсібіне елдегі жарты миллион адамның өмірін қиған 15 жылға жуық қақтығыс кері әсерін тигізді. 2011 жылдың наурыз айында бұрынғы президент Башар Асадқа қарсы көтеріліс тудырған қақтығыс басталғанға дейін мұнай секторы Сирия экономикасының негізі болды. Ел күніне шамамен 380 000 баррель мұнай өндіріп, 2010 жылы 3 миллиард доллардан астам мұнай экспорттады. Мұнайдан түскен кіріс мемлекеттік бюджеттің шамамен төрттен бір бөлігін құрады.
Бұған дейін Chevron компаниясының Lukoil компаниясының шетелдік активтерін сатып алуды қарастырып жатқаны хабарланған болатын.