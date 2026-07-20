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    СҚО-да 16 жасар бала қазаншұңқырға батып, көз жұмды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Оқиға 19 шілде күні Солтүстік Қазақстан облысы Ақжар ауданында, Бостандық ауылынан бес шақырым жерде болған.

    п
    Фото: Қарағанды облысы ТЖД

    СҚО Төтенше жағдайлар департаментінің мәліметінше, 2010 жылы туған жасөспірім шомылуға тыйым салынған жасанды қазаншұңқырға суға түскен.

    — Жасөспірімнің денесін оқиға орнына келген ТЖД қызметкерлері тауып, судан шығарып алды, — деп хабарлады ведомствоның баспасөз қызметі.

    Бұған дейін Ақжар ауданындағы Шат өзенінен жергілікті тұрғындар 64 жастағы ер адамның денесін тауып, судан шығарып алғанын жазған едік.

    Сондай-ақ 21 маусымда Петропавлдағы Пестрое көлінде ер адам суға тұншығып, көз жұмды.

    Ал 24 маусымда Ғабит Мүсірепов атындағы ауданда Есіл өзенінде, Мұқыр ауылынан шамамен 5 шақырым жерде суға батқан 16 жасар жасөспірімнің денесі табылды.

    Өлім-жітім жасөспірім Аймақ Суға кетті Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
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