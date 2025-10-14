СҚО-да биыл алимент төлеуден жалтарған 10 борышкер қылмыстық жауапқа тартылды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында алимент бойынша қарыз 260 млн теңгеден асты.
Өңірде алимент өндіріп алу мәселесі өзекті. Әкімшілік қана емес қылмыстық жауапкершілік қарастырылғанымен, борышкерлер балалары алдындағы қарызынан құтылуға асықпайды.
СҚО бойынша жеке сот орындаушылары өңірлік палатасының басшысы Асан Маткәрімовтың айтуынша, өңірде 10 мыңға жуық алимент төлейтін адам бар. Соның үш мыңы ғана уақытында төлем жасайды. Ал 300-ге жуығы проблемалық борышкерлер қатарында.
— Алимент мөлшері келісіммен немесе сот тәртібімен анықталады. Егер келісім болмаса, бір балаға жалақының және (немесе) өзге де кірістің ¼ бөлігі; 2 балаға — ⅓ бөлігі, 3 және одан көп балаға — ½ бөлігі мөлшерінде алимент ұсталады. Қазір мүлдем алимент төлемей жалтарып жүргендердің ортақ қарызы 260 млн теңгеге жетті, — дейді Асан Маткәрімов.
Маманның айтуынша, қазіргі уақытта 72 борышкер жасырынып жүр, олар көші-қон полициясының көмегімен іздестіріліп жатыр. Алименттен қарызы бар адамға бірқатар шара қолданылады, яғни мүлкі тәркіленіп, сатылуы мүмкін. Сондай-ақ, банкттегі есепшоттарына, шетелге шығуына тыйым салынады. Жүргізуші куәлігін пайдалана алмайды.
— Әкімшілік жауапкершілікке тартылған жағдайда айыппұл салынады немесе 5 тәулікке дейін қамауға алынады. Ал қылмыстық жауапкершілікке тартылса, қоғамдық жұмыстарға тартылады, айыппұл салынады немесе бір жылға дейін бас бостандығынан айырылады. Биыл 155 адам әкімшілік, 10 борышкер қылмыстық жауапкершілікке тартылды, — дейді Асан Маткәрімов.
