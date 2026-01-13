KZ
Тренд:
ҚР президентінің телерадиокешені
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • Әлемде
    Қазақстан
    Саясат
    Оқиға
    Талдау
    Экономика
    Біз туралы
    Агенттік туралы Байланыс Жарнама Әріптестеріміз Фотосайт Сайт картасы Тегтер
    21:35, 13 Қаңтар 2026 | GMT +5

    СҚО-да ертең қатты аязға байланысты оқушылар мектепке бармайды

    ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында 14 қаңтарда ауа температурасының -35 градусқа дейін төмендеуіне байланысты мектептерде сабақ тоқтатылды.

    школьные парты школа мектеп
    Фото: Мақсат Шағырбаев/ Kazinform

    «112» қызметінен келген хабарламада қатты аязға байланысты мектептерде бірінші ауысымда оқитын 0-12 сыныптар және колледждердің 1-2 курс оқушылары үшін сабақ болмайтындығы айтылды. 

    СҚО білім басқармасы да ата-аналарды ескертіп, ертең сабақтың онлайн форматқа ауыстырылатынын хабарлады.

    Ведомствоның мәліметінше, әдетте ауа температурасы -25 градустан төмен және желдің екпіні 2 м/с жоғары болса 0-4 сыныптар үшін, сынап бағаны -27 градустан төмендесе 0-9 сыныптар үшін, -30 градустан төмен аяз тұрғанда 0-12 сыныптар және колледждердің 1-2 курстары үшін сабақ болмайды. 

    Сібір антициклонының ықпалынан өңірде бірнеше күн аяз тұрмақ. 

    Бұған дейін қолайсыз ауа райына байланысты Қазақстанның бірқатар өңірінде көлік қозғалысы шектелгенін жазған едік.

    Тегтер:
    Білім Мектеп Ауа райы Қашықтан оқыту Солтүстік Қазақстан облысы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Ақерке Дәуренбекқызы
    Автор
    Соңғы жаңалықтар