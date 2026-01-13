СҚО-да ертең қатты аязға байланысты оқушылар мектепке бармайды
ПЕТРОПАВЛ. KAZINFORM — Солтүстік Қазақстан облысында 14 қаңтарда ауа температурасының -35 градусқа дейін төмендеуіне байланысты мектептерде сабақ тоқтатылды.
«112» қызметінен келген хабарламада қатты аязға байланысты мектептерде бірінші ауысымда оқитын 0-12 сыныптар және колледждердің 1-2 курс оқушылары үшін сабақ болмайтындығы айтылды.
СҚО білім басқармасы да ата-аналарды ескертіп, ертең сабақтың онлайн форматқа ауыстырылатынын хабарлады.
Ведомствоның мәліметінше, әдетте ауа температурасы -25 градустан төмен және желдің екпіні 2 м/с жоғары болса 0-4 сыныптар үшін, сынап бағаны -27 градустан төмендесе 0-9 сыныптар үшін, -30 градустан төмен аяз тұрғанда 0-12 сыныптар және колледждердің 1-2 курстары үшін сабақ болмайды.
Сібір антициклонының ықпалынан өңірде бірнеше күн аяз тұрмақ.
Бұған дейін қолайсыз ауа райына байланысты Қазақстанның бірқатар өңірінде көлік қозғалысы шектелгенін жазған едік.