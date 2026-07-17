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    «Славян базарының» жүлдегері Жасмина Түзелова: Келесі мақсатым — Eurovision

    АСТАНА. KAZINFORM — «Славян базары» өнер фестивалінің жүлдегері, қазақстандық әнші Жасмина Түзелова бала күнгі ең үлкен арманы — Eurovision ән байқауына қатысып, жеңімпаз атану екенін айтты. Бұл туралы ол Jibek Joly телеарнасының «Бүгін Live» бағдарламасында мәлімдеді.

    Жасмина Түзелова
    Фото: fest-sbv.gck.by

    Жас өнерпаздың айтуынша, халықаралық байқауға дайындық ұзаққа созылған. Репертуарды таңдағанда бірнеше ән қарастырылып, ақырында дауыс мүмкіндігіне барынша сай келетін шығармаларға тоқтаған.

    — Байқауға ұзақ дайындалдық. Ән таңдағанда бірнеше нұсқаны қарастырдық. Ақылдаса келе, дауыс ерекшелігіме барынша сай келетін шығармаларды таңдадық. Соның нәтижесінде қазақтың халық әні «Сарыарқа» мен «Ромашка-Василек» әндерін орындадық, — деді Жасмина Түзелова.

    Жасмина Түзелова
    Фото: видеодан алынған скрин

    Әншінің айтуынша, байқауда өзіне ерекше әсер қалдырған қатысушылардың бірі — Румыния өкілі.

    — Маған Румыниядан келген қатысушының өнері қатты ұнады. Ол опера жанрында ән айтып, Димаштың репертуарындағы шығарманы орындады. Сондай-ақ Болгариядан келген қатысушының дауысы да өте әдемі болды, — деді ол.

    Жасмина Түзелова «Славян базарындағы» жетістігі шығармашылық жолындағы маңызды белес екенін айтты.

    — Өзім Eurovision ән байқауына қатысып, жеңімпаз атануды армандаймын. Бұл — менің ең үлкен мақсатым, — деді әнші.

    Айта кетейік, өткен жылы осы байқауда Алмагүл Батталиеваға гран при жеңіп алған болатын.

    Мәдениет Әнші Өнер JIBEK JOLY Конкурс
    Венера Жоламанқызы
    Венера Жоламанқызы
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