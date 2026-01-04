Солтүстік Корея екі баллистикалық зымыран ұшырды: Жапония үкіметінің мәлімдемесі
АСТАНА. KAZINFORM — Жексенбі күні Солтүстік Корея алдын ала болжанған баллистикалық екі зымыран ұшырды. Бұл туралы Жапония үкіметі хабарлады, деп жазды Kyodo.
Үкіметтегі дереккөздің мәліметінше, снарядтар Жапонияның айрықша экономикалық аймағынан тыс жерге құлаған болуы мүмкін. Кемелерге немесе әуе кемелеріне ешқандай зақым келтірілгені туралы ақпарат жоқ.
Жапония премьер-министрі Санаэ Такаичи шенеуніктерге ақпарат жинауды, оны жедел түрде халыққа жеткізуді, сондай-ақ әуе кемелері мен кемелердің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, күтпеген жағдайларға дайын болуды тапсырды. Бұл туралы премьер-министр кеңсесі мәлімдеді.
Айта кетейік, Солтүстік Корея алыс қашықтыққа арналған қанатты зымырандарын ұшырды.
Бұған дейін Корея Халық Демократиялық Республикасының (КХДР) көшбасшысы Ким Чен Ын жаңа оқ-дәрі зауытын салу жоспарын жариялап, Солтүстік Корея зымыран мен снаряд өндірісін арттыратынын мәлімдеген.