    06:31, 04 Қаңтар 2026 | GMT +5

    Солтүстік Корея екі баллистикалық зымыран ұшырды: Жапония үкіметінің мәлімдемесі

    АСТАНА. KAZINFORM — Жексенбі күні Солтүстік Корея алдын ала болжанған баллистикалық екі зымыран ұшырды. Бұл туралы Жапония үкіметі хабарлады, деп жазды Kyodo.

    Баллистикалық зымыран
    Фото: KCNA/KNS

    Үкіметтегі дереккөздің мәліметінше, снарядтар Жапонияның айрықша экономикалық аймағынан тыс жерге құлаған болуы мүмкін. Кемелерге немесе әуе кемелеріне ешқандай зақым келтірілгені туралы ақпарат жоқ.

    Жапония премьер-министрі Санаэ Такаичи шенеуніктерге ақпарат жинауды, оны жедел түрде халыққа жеткізуді, сондай-ақ әуе кемелері мен кемелердің қауіпсіздігін қамтамасыз етіп, күтпеген жағдайларға дайын болуды тапсырды. Бұл туралы премьер-министр кеңсесі мәлімдеді.

    Айта кетейік, Солтүстік Корея алыс қашықтыққа арналған қанатты зымырандарын ұшырды

    Бұған дейін Корея Халық Демократиялық Республикасының (КХДР) көшбасшысы Ким Чен Ын жаңа оқ-дәрі зауытын салу жоспарын жариялап, Солтүстік Корея зымыран мен снаряд өндірісін арттыратынын мәлімдеген.

