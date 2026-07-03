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    Соня Жиенбаева Португалиядағы жарыстың жартылай финалына өтті

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстандық теннисші Соня Жиенбаева жұптық сында Элвас (Португалия) ITF W50 турнирінің жартылай финалына шықты.

    Соня Жиенбаева
    Фото: ҚР ҰОК

    Кеше 20 жасқа толған қазақстандық теннисші литвалық Ивета Дапкутемен бірге ширек финалда жарыстың 3-ракеткалары, словакиялық Катерина Кузмова — нидерландылық Стефани Джудит Виссхермен шеберлік байқасты. 

    Бірінші партияда словакиялық-нидерландылық жұп 6:3 есебімен басымдылық танытты.
    Екіншісінде Соня мен Ивета есе қайырды — 6:2. Содан кейін супер тай-брейкте сәтті ойнады — 10:6.

    Бәсеке 1 сағат 16 минутқа созылды.

    Соня Жиенбаева — Ивета Дапкуте финалға шығу үшін үндістандықтар Вайшнави Адкар — Рутуя Бхосалемен таласады.

    С.Жиенбаева жекелей сында алғашқы айналымда дәл осы В.Адкарға есе жіберген еді — 2:6, 6:4, 2:6.

    Еске сала кетейік, бұдан бұрын Уимблдон турнирінде Анна Данилинаның жұптық сында Юлия Путинцеваны ұтқанын жазған едік.

    Сондай-ақ Елена Рыбакина орталық кортта қарсыласын ойсырата ұтты. 

    Александр Бублик Уимблдон турнирінің үшінші айналымына шықты.

    Спорт Соня Жиенбаева Теннис
    Ғайсағали Сейтақ
    Ғайсағали Сейтақ
    Авторлар