    12:43, 08 Сәуір 2026 | GMT +5

    Сот жүйесінде кадр тапшылығы азайды

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстанда сот жүйесіндегі кадр тапшылығы азайды. Бұл туралы Орталық коммуникациялар қызметінде Жоғары Сот Кеңесінің мүшесі Жанат Оспанова мәлімдеді.

    Фото: Жоғарғы сот

    Оның айтуынша, 2025 жылы 151 жаңа судья тағайындалған.

    — Соның нәтижесінде кадрлармен қамтылу деңгейі 97,5%-дан 131,3%-ға дейін өсті. Бұл сот жүйесінде алғаш рет кадрлық шығынның орнын толықтырып қана қоймай, таза өсімге қол жеткізілгенін көрсетеді, — деді Жанат Оспанова.

    Сот жүйесіндегі негізгі өзгерістердің бірі — ваканттық лауазымдардың қысқаруы.

    — Соңғы бес жыл бойы үміткерлердің болмауына байланысты толықтырылмай келген 64 ваканттық лауазым алғаш рет жабылды, — деді ол.

    2026 жылы да кадрларды толықтыру жұмысы жалғасты.

    — Мемлекет басшысының 2026 жылғы 2 наурыздағы Жарлығымен 128 аудандық сот судьясы тағайындалды. Соның нәтижесінде бос лауазымдар саны 230-ға дейін қысқарды, — деді Жанат Оспанова.

    Қазір 41 кандидат арнайы тексерулерден өтіп, соттарда тағылымдамадан өтуде. Оларды тағайындау нәтижесінде бос лауазымдар саны 189-ға дейін азаяды деп күтіледі. Осылайша, сот жүйесіндегі кадрлық жағдай тұрақтана бастады.

    Айта кетейік, бұған дейін 2025 жылғы 1 шілдеден бастап Астанада кассациялық соттар жұмысын бастағаны хабарланған болатын. 

    Венера Жоламанқызы
