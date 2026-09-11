KZ QZ РУ EN 中文 ق ز ЎЗ
    Тренд:
    Jibek Joly TRK
    KZ
    Тренд:

    Спорттық гимнастика: 2026 жылғы Азия ойындарына ел атынан кімдер қатысады

    АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан гимнастика федерациясы Аичи-Нагоядағы (Жапония) 2026 жылғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады.

    Спорттық гимнастика: 2026 жылғы Азия ойындарына ел атынан кімдер қатысады
    Фото: ҚР ҰОК

    Қазақстан құрамасының толық тізімі төменде көрсетілген.

    Спорттық гимнастика

    Ерлер:

    • Нариман Құрбанов;
    • Милад Карими;
    • Ілияс Әзизов;
    • Нұртан Ыдырысов;
    • Дмитрий Патанин.

    Әйелдер:

    • Дарья Ясинская;
    • Амина Халимарден;
    • Амели Мукушева;
    • Радмилла Тарасова;
    • Эвелина Ежова.

    Көркем гимнастика

    Жекелей бағдарлама:

    • Ақмарал Ерекешева;
    • Айбота Ертайқызы.

    Топтық жаттығулар:

    • Кристина Чепульская;
    • Жасмин Жүнісбаева;
    • Аида Хәкімжанова;
    • Мәдина Мырзабай;
    • Айзере Нұрмағамбетова.

    Батуттағы гимнастика

    Ерлер:

    • Роман Барков;
    • Ерлан Тасмағамбетов.

    Әйелдер:

    • Виктория Бутолина.

    Айта кетейік, Азия ойындарында гимнастика бәсекелері 22 қыркүйекте басталады.

    Еске салайық, бұған дейін Қазақстан каратэ федерациясы 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Аичи-Нагояда (Жапония) өтетін жазғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялаған еді.

    Гимнастика Спорт Азия ойындары
    Мейірман Лес
    Мейірман Лес
    Авторлар