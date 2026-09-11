Спорттық гимнастика: 2026 жылғы Азия ойындарына ел атынан кімдер қатысады
АСТАНА. KAZINFORM — Қазақстан гимнастика федерациясы Аичи-Нагоядағы (Жапония) 2026 жылғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялады.
Қазақстан құрамасының толық тізімі төменде көрсетілген.
Спорттық гимнастика
Ерлер:
- Нариман Құрбанов;
- Милад Карими;
- Ілияс Әзизов;
- Нұртан Ыдырысов;
- Дмитрий Патанин.
Әйелдер:
- Дарья Ясинская;
- Амина Халимарден;
- Амели Мукушева;
- Радмилла Тарасова;
- Эвелина Ежова.
Көркем гимнастика
Жекелей бағдарлама:
- Ақмарал Ерекешева;
- Айбота Ертайқызы.
Топтық жаттығулар:
- Кристина Чепульская;
- Жасмин Жүнісбаева;
- Аида Хәкімжанова;
- Мәдина Мырзабай;
- Айзере Нұрмағамбетова.
Батуттағы гимнастика
Ерлер:
- Роман Барков;
- Ерлан Тасмағамбетов.
Әйелдер:
- Виктория Бутолина.
Айта кетейік, Азия ойындарында гимнастика бәсекелері 22 қыркүйекте басталады.
Еске салайық, бұған дейін Қазақстан каратэ федерациясы 19 қыркүйек пен 4 қазан аралығында Аичи-Нагояда (Жапония) өтетін жазғы Азия ойындарына қатысатын спортшылардың тізімін жариялаған еді.