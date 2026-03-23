Су ресурстары министрі Қазақстанда ең дәмді су қай өңірде екенін айтты
АСТАНА. KAZINFORM – Су ресурстары және ирригация министрі Нұржан Нұржігітов Қазақстанның қай өңіріндегі су ең дәмді деген сұраққа жауап берді. Бұл туралы министр Жамбыл облысында өткен «Мөлдір бұлақ» экологиялық акциясы барысында айтты.
Министрдің сөзінше, жұмыс бабымен елдің барлық аймағын аралағанда әр өңірдің суын ішіп көруге тырысады, алайда әр адамға туған жердің суы ерекше болып көрінеді.
– Журналистер менен «қай жердің суы тәтті?» деп жиі сұрайды. Біз қызмет барысында Қазақстанның барлық өңіріне барып тұрамыз. Барған жерімде міндетті түрде су ішемін. Бірақ қайда барсаң да, туған жердің суына жетпейді. Оның құрамында тек минералдар ғана емес, адамның балалық шағы, туған елге деген сағынышы, туған топыраққа деген құрметі бар. Қай өңірдің суы болса да, оны қадірлеу – туған жерді қадірлеумен тең. Сондықтан әркімге өз ауылының суы балдай көрінеді, – деді Нұржан Нұржігітов.
Еске салайық, Су ресурстары және ирригация министрі Жамбыл облысына «Мөлдір бұлақ» ауқымды экологиялық акциясының алғашқы кезеңін бастау үшін барған.
Акция аясында еліміздің оңтүстік өңірлеріндегі 28 бұлақта тазалау жұмыстары жүргізілді. Іс-шара Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бастамашылық еткен «Таза Қазақстан» жалпыұлттық бағдарламасы шеңберінде өтті.
Экологиялық шараға шамамен 3,8 мың адам қатысты. Бұлақ көздерін ашу, қалпына келтіру, сондай-ақ айналасын тазалау және абаттандыру жұмыстарына Су ресурстары және ирригация министрлігінің мамандары, ведомствоға қарасты ұйым қызметкерлері, еріктілер мен студенттер жұмылдырылды.
Айта кетейік, Түркістан облысында өткен «Мөлдір бұлақ» акциясына 1500 адам қатысты.