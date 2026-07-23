Судың «қара нарығы»: Қызылордада 400-ге жуық заңбұзушылық анықталды
ҚЫЗЫЛОРДА. KAZINFORM – Қызылорда облысында судың «қара нарығының» алдын алу бағытында түсіндіру жұмысы атқарылып жатыр. Әсіресе, суды заң аясында үнемді пайдалану, рұқсат құжатын рәсімдеу, суды қайтадан пайдалану және су қорғау аймақтарын белгілеуге баса мән беріледі.
Су ресурстарын қорғау және пайдалануды реттеу жөніндегі Арал-Сырдария бассейндік су инспекциясының мәліметінше, судың бекітілген кестеге сәйкес алынуы қатаң бақылауда. Ол үшін каналдардың бас сағасында су өлшенеді.
- Биыл 6 айда 80 тексеру жүргізіп, 391 заң бұзу дерегін анықтадық. Тексеру нәтижесінде 38 нұсқама берілді, - деді инспекция басшысы Зейнулла Қазтоғанов.
Қолға алынған іс-шаралар вегетациялық кезеңде суды тиімді пайдалануға мүмкіндік береді.
Айта кетейік, қазақстандықтар өңірлердегі судың «қара нарығы» фактілері бойынша анонимді түрде жүгіне алады.