Таиланд Камбоджамен арадағы шиеленіске байланысты парламентті таратты
АСТАНА. KAZINFORM – Таиланд премьер-министрі Камбоджамен шекарада қарулы қақтығыстар жалғасуы жағдайында келесі жылдың басында өтетін жаңа сайлауды өткізу үшін ел парламентін таратты, деп хабарлайды Euronews.
Анутин Чарнвиракул патша Маха Важиралонгкорнның мақұлдауын алғаннан кейін Өкілдер палатасын таратты.
Заң бойынша, сайлау патшаның кандидатурасы мақұлданғаннан кейін 45-60 күн ішінде өткізілуі тиіс, осы кезеңде Анутин өкілеттігі шектеулі, жаңа бюджетті бекітуге құқығы жоқ үкіметті уақытша төраға ретінде басқаруды жалғастырады.
Анутин Таиландтың премьер-министрі қызметіне негізгі оппозициялық Халық партиясының қолдауымен үш ай ғана кірісті, бұл үшін төрт ай ішінде парламентті таратып, жаңа конституция бойынша референдум өткізуге уәде берді.
Прогрессивті платформада жұмыс істейтін Халық партиясы әскери билік кезінде енгізілген конституцияға өзгерістер енгізуді ұзақ уақыт бойы талап етіп, оны демократиялық еткісі келетінін мәлімдеп келеді.
Бейсенбі күні партия Анутинге сенімсіздік туралы дауыс беруді дайындағаннан кейін конституциялық түзетулер мәселесі партияның таралуына себеп болған сияқты.
Бұл қадам Таиланд ұзақ уақыт бойы даулы шекаралық талаптарға байланысты Камбоджамен кең ауқымды әскери қақтығыстарға қатысып жатқан сезімтал саяси кезеңде жасалып отыр.
7 желтоқсанда басталған қақтығыстар шілдедегі шайқастан бергі ең қанды болды. Екі ел бес күн бойы зымыран шабуылдары мен ауыр артиллериялық атыс алмасты. 48 адам қаза тауып, 300 мыңнан астам адам үйлерін тастап кетуге мәжбүр болды.
Еске сала кетсек, шілде айында Таиланд пен Камбоджа арасындағы атысты тоқтату келісімі күшіне енді.
Қазан айының соңында Таиланд премьер-министрі Анутхин Чанвиракун және Камбоджа үкіметінің басшысы Хун Манет АҚШ президенті Дональд Трамптың қатысуымен Куала-Лумпурда өткен Оңтүстік-Шығыс Азия мемлекеттері қауымдастығы (АСЕАН) саммитінің аясында бейбіт келісімге қол қойды.
Алайда қарашаның басында Таиланд премьер-министрі екі тай сарбазының қарсы минадан қаза табуынан кейін келісім бойынша барлық шаралар тоқтатылатынын мәлімдеді.
ҚР СІМ Таиланд пен Камбоджа шекарасындағы қарулы қақтығыстар курорттық аймақтардан алыс жерде болып жатқанын, сондықтан азаматтарымызға алаңдаудың қажеті жоқ екенін мәлімдеді.
Бұған дейін Таиланд пен Камбоджа арасындағы қақтығыс жалғасып жатқанын жаздық. Екі тарап та өз егемендігін қорғаудан бас тартпайтынын мәлімдеді.