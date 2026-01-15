Таиландта 24 сағат ішінде екінші рет кран құлап, адамдар құрбан болды
АСТАНА.KAZINFORM - Таиландта тағы да құрылыс краны құлап, екі адам қаза тапты. Кешегі кран апатынан кейін елдің басқа аймағында дәл сондай оқиға қайталанды.
Кран Бангкок шетінде жол салу үшін пайдаланылған.
Соңғы хабарларға сәйкес, сәрсенбі күні Тайландтың солтүстік-шығысында кран қозғалып келе жатқан пойызға құлап, 32 адам қаза тапты.
BBC-дің хабарлауынша, Тайландтың ең ірі құрылыс салушылардың бірі Italian-Thai Development компаниясы екі құрылыс жобасына да жауапты болған.
Компания сонымен қатар өткен наурызда жер сілкінісі кезінде құлаған Бангкоктағы зәулім ғимаратқа да жауапты.
Таиландтағы құрылыс алаңдарындағы өлімге әкелетін апаттар жиілеп келеді, бұл ішінара стандарттар мен ережелердің сақталмауына байланысты болып отыр.
Соңғы жеті жылда Бангкоктан елдің оңтүстігіне қарай созылатын тасжол учаскесіндегі апаттар кезінде шамамен 150 адам қаза тапты.
AFP ақпарат агенттігінің хабарлауынша, бейсенбі күні құлаған тасжол соңғы жылдары бірнеше рет болған апаттарға байланысты «Өлім жолы» деген атқа ие болды.
Таиланд премьер-министрі құрылыстағы «немқұрайлылық» мәселесін шешетінін мәлімдеді.
Бұған дейін Тайландта Пхукет аралының маңындағы Андаман теңізінде демалыс кемесі мен балық аулайтын қайықтың соқтығысуынан 20-дан астам турист, оның ішінде сегіз қазақстандық жарақат алған болатын.