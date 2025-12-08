«Такс фри» пилоттық жобасы 2026 жылға дейін ұзартылады
АСТАНА. KAZINFORM — Тауарларды Еуразиялық экономикалық одақ кедендік аумағының шегінен тыс жерге әкету кезінде шет мемлекеттердің азаматтары саналатын жеке тұлғаларға қосылған құн салығы сомасының өтемақысы бойынша пилоттық жобаны іске асыру мерзімі ұзартылмақ. Осыған қатысты Қаржы министрі бұйрығының жобасы Ашық НҚА порталында жарияланды.
— Осы нормативтік-құқықтық актіде Еуразиялық экономикалық одаққа мүше мемлекеттердің аумағы арқылы тауарларды әкетуді қоспағанда, тауарларды Еуразиялық экономикалық одақтың кедендік аумағының шегінен тыс жерге әкету кезінде шет мемлекеттердің азаматтары болып табылатын жеке тұлғаларға қосылған құн салығы сомасының өтемақысы бойынша пилоттық жобаны іске асыру қағидалары және мерзімі («такс фри» пилоттық жобасы) белгіленген, - делінген құжатта.
Жоба мынадай мақсатты көздейді:
— пилоттық жобаны 2026 жылға дейін ұзарту;
— ағымдағы операторға балама ретінде қазақстандық компанияны пилоттық жобаға қосу;
— пилоттық жобаның географиясын кеңейту;
— бір кассалық чектегі соманы 10 ең төменгі есептік көрсеткішке дейін азайту;
— Қазақстанда туризмді дамыту және қосылған құн салығын өтемақысы арқылы шетелдік туристерді тарту;
— пилоттық жобаны цифрландыру механизмін сынақтан өткізу.
Еске сала кетейік, бұған дейін Жезқазған қаласы «Salyq кэшбэк» пилоттық жобасына қосылғанын жазған едік.