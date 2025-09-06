KZ
    Талғарда жедел жәрдем көлігі аударылып қалды

    ҚОНАЕВ. KAZINFORM — Алматы облысы Талғар ауданында жедел жәрдем көлігі жол апатына ұшырады.

    Көкшетаудағы кәсіпорында жұмысшы қайтыс болды
    Фото: Kazinform

    Алматы облыстық жедел медициналық жәрдем станциясының мәліметінше, оқиға 2025 жылғы 6 қыркүйекте, таңертең болған. Шақыруға бара жатқан арнайы көлік Lexus RX 300 автокөлігімен соқтығысып, аударылып қалған.

    — Жол-көлік оқиғасы салдарынан бригада жүргізушісі жеңіл жарақат алды, сондай-ақ медициналық қызметкер мен екінші көліктің жүргізушісі тексерілу үшін Талғар орталық аудандық ауруханасына жеткізілді, - делінген станция хабарламасында.

    Алматы облысы Полиция департаменті де оқиғаға қатысты түсінік берді.

    — Алдын ала деректерге сәйкес, арнайы көлік жүргізушісі бағдаршамның тыйым салатын белгісінде жүріп өтіп, басқа көлікпен соқтығысқан. Аталған факті бойынша әкімшілік іс жүргізіліп жатыр, - деп хабарлады ведомство.

    Еске салайық, бұған дейін полиция Талғарда ер адамды атып, баланы ұрлап әкеткен күдіктіні ұстағанын жазғанбыз.

